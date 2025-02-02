Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов"

Анна Седокова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз из-за реалити-шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", которое стартовало 19 января.

В этом сезоне на проекте собрали множество ярких личностей, таких как Торнике Квитатиани, Надежда Сысоева, Митя Фомин, Павел Мамаев, Артем Калайджян и Ольга Серябкина. Однако именно возвращение Седоковой привлекло внимание зрителей, ведь в прошлом сезоне она столкнулась с непростыми конфликтами и оппозиционными настроениями со стороны команды.

Несмотря на травматичный опыт участия в предыдущем сезоне, Анна решила вновь рискнуть и попытаться показать себя с другой стороны. Она была уверена, что сможет наладить отношения с участниками и избежать конфликтов. Однако, встретившись с Надеждой Сысоевой в аэропорту, Анна ощутила сильное напряжение и даже задумалась о том, чтобы отказаться от участия. Но Торнике Квитатиани убедил ее продолжить.

Седокова заявила, что хочет продемонстрировать свою настоящую сущность и больше не намерена строить козни другим участникам. Однако уже в третьей серии шоу разразился конфликт между ней и Торнике. Он обвинил Анну в нечестной игре и нарушении своих обещаний, что привело к бурной перепалке.

"Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил?", — возмутилась Седокова.

Павел Мамаев, наблюдая за этой ситуацией, также выразил свое недовольство. "От этого начинает немножко тошнить, я не хочу в этом участвовать", — заявил он.

Прошлый выпуск завершился интригующим моментом: Евгений Давлетшин победил в малом испытании, но отказался возвращаться в свою команду. Ведущие предложили ему отдать свое место Наде Сысоевой. В следующем выпуске зрители смогут узнать о его решении.