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Воскресенье 2 февраля

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Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор

Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор
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Кейт Миддлтон смогла снова удивить публику своим нарядом. На этот раз она появилась в клетчатом платье-миди от масс-маркет бренда стоимостью всего 12 тысяч рублей.

Этот наряд, который Кэтрин носит с 2020 года, стал настоящим символом разумного потребления и осознанного подхода к моде. Во время своего рабочего дня в Южном Уэльсе, Кейт сначала посетила детский хоспис, а затем отправилась на текстильное производство в Амманфорде.

Визит в хоспис был наполнен теплотой и заботой, что подчеркивало важность поддержки детей и их семей в трудные времена. Принцесса активно взаимодействовала с детьми и их родителями, демонстрируя свою искреннюю заинтересованность в их судьбе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кадр: YouTube

Выбор платья стал не только своеобразным модным заявлением, но и уроком разумного потребления. Кейт уже несколько раз появлялась в этом наряде на публике, что говорит о том, что мода не обязательно должна быть дорогой и экстравагантной. Она прекрасно сочетает повседневный и формальный стили, что делает его универсальным вариантом для различных мероприятий.

Чтобы завершить свой образ, принцесса выбрала классическое кремовое пальто, в котором она впервые появилась на рождественской службе в 2023 году. Этот элемент верхней одежды гармонично дополняет платье, создавая элегантный и утонченный вид. Классические туфли на каблуке о и серьги добавили нотку изысканности и завершенности.

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2025, 16:47
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
The Mirror✓ Надежный источник

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