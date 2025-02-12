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Среда 12 февраля

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Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике
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Ирина Винер объявила о завершении своей работы на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Это решение стало неожиданностью для многих, однако тренер подчеркнула, что чувствует глубокое удовлетворение от своего многолетнего вклада в развитие этого вида спорта. В своем заявлении педагог не стала углубляться в причины ухода, но отметила, что художественная гимнастика стала для нее делом всей жизни.

За 24 года руководства сборной Ирина Александровна добилась значительных успехов, сделав Россию одним из лидеров в мире художественной гимнастики, отмечает женский журнал Клео.ру. Она вложила свою душу и знания в подготовку спортсменок, которые завоевали множество медалей на международных соревнованиях.

Ирина Винер. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"

Винер уверена, что ее миссия не заканчивается с уходом из тренерского состава; она продолжит передавать свой опыт новому поколению тренеров, которые будут воспитывать будущих чемпионов. Это, по ее мнению, поможет сохранить богатые традиции и обеспечить преемственность поколений в российской художественной гимнастике.

Стоит отметить, что в прошлом году Ирина Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она говорила о том, что давно мечтала о переменах и новых вызовах в своей карьере.

Заслуги Ирины Винер перед отечественным спортом трудно переоценить. Она была удостоена множества наград, среди которых звание Заслуженного работника физкультуры, Героя Труда Российской Федерации и полный кавалерский крест ордена "За заслуги перед Отечеством".

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12 февраля 2025, 12:43
Ирина Винер. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Клео.ру• Требует проверки

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