Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить

"Мы тебя любим!" – то и дело выкрикивали люди, пришедшие воочию увидеть Лолиту в "Гранд Холл Сибирь". Публика, которая в какой-то момент не смогла усидеть на месте, делала все, чтобы показать недоброжелателям артистки, что ее ждут, ее хотят, ею восхищаются.

Хоть Лолита в начале своего двухчасового выступления в Красноярске сказала, что дает возможность интеллигентным людям, пришедшим на ее концерт, почувствовать себя лучше на ее фоне, было видно: в зале все свои, все на равных.

Уже в первой половине музыкального торжества Лолита бросилась в объятия благодарным поклонникам. А песня "Щекотно" сделала обстановку чуть интимнее, но не выходящую за рамки приличия. В такие моменты приходит осознание, что людям, которым чужда и крупица раскрепощенности, делать на концерте Милявской нечего. Впрочем, таких и не было. Через полчаса весь зал отплясывал под хиты, пытаясь незаметно покинуть дальние ряды и приблизиться к сцене, чтобы почувствовать энергию любимой исполнительницы.

Не было и снобов, которые указали бы на чудаковатость танцев Лолиты под ту или иную композицию. Напротив, все лишь аплодировали в унисон, отдавая дань смелости артистки выглядеть смешной сразу после пронзительного исполнения полной драматизма композиции. Не нужно слов, чтобы понять один из главных посылов певицы – будь собой, несмотря ни на что.

Но даже когда прозвучали последние аккорды, а свет начал постепенно гаснуть, было понятно: этот концерт не закончился. Он останется с каждым в зале – в воспоминаниях, в мелодиях, которые будут напевать по пути домой, в той смелости быть собой, которую Лолита щедро дарит всем, кто приходит к ней на встречу.

Для самой Милявской эта встреча стала особенной, потому что Красноярск оказался единственной неотмененной февральской площадкой. А те, кто лишил возможности россиян в других городах увидеть любимую певицу, наверняка поймут, что занимаются не теми вещами, и обратят свой взор на более насущные и серьезные задачи. Лолита и ее поклонники готовы собираться даже в сложные времена и предаваться здоровому сумасшествию, чтобы по-настоящему не сойти с ума в ежедневной рутине, окруженной тревогой и стрессом.

"Вы мне дали жизнь. Вы мне дали еще раз кусок жизни. Это для меня дорогого стоит", – неустанно благодарит певица преданных фанатов.