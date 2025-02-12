Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии

Фотографии Максима Виторгана с его новой избранницей Анной Коротковой вызвали активные обсуждения в соцсетях. Звездная пара в данный момент отдыхает в Риме.

Анна опубликовала в своем блоге серию снимков, на которых запечатлены их прогулки по живописным улочкам итальянской столицы. На фотографиях Максим с улыбкой на лице дарит своей возлюбленной цветы — оба выглядят беззаботно и счастливо.

"Спасибо тебе, любимый, за нашу дольче виту", — написала Анна.

Пользователи Сети отметили, что Максим и Анна прекрасно дополняют друг друга. Многие поклонники одобрили выбор Виторгана и сошлись во мнении, что артист заслуживает счастья после непростых периодов в личной жизни.

Стоит отметить, что Виторган ранее был в браке с известной журналисткой Ксенией Собчак, которая родила ему сына Платона. Кроме того, у актера были отношения с коллегой Нино Нинидзе.

Напомним, Короткова младше Виторгана на 30 лет. Журналисты часто сравнивают роман экс-супруга Ксении Собчак с отношениями Григория Лепса, который не раз появлялся на публике с 18-летней пассией. Светские обозреватели полагают, что в среде российского шоу-бизнеса намечается новая новая тенденция, когда мужчины все чаще отдают предпочтение молодым девушкам, которые далеки от публичной жизни.



