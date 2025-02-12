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Среда 12 февраля

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Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму

Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму
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Анастасия Волочкова готовится к важному событию в жизни своей единственной дочери Ариадны.

Свадьба, которая намечена на 26 апреля в Санкт-Петербурге, обещает стать настоящим событием. Известная российская балерина и общественная фигура, не планирует экономить на торжестве.

По предварительным оценкам светских обозревателей, балерина выделит не менее десяти миллионов рублей на организацию этого праздника. Информация о помолвке Ариадны появилась в начале этого года, когда девушка пришла на день рождения своей матери вместе с женихом Никитой и показала помолвочное кольцо.

Оказалось, что предложение было сделано еще ранее, и теперь семья активно занимается подготовкой к свадьбе. Место проведения торжества выбрала сама невеста. Это будет особняк Мясникова, аренда которого обойдется Волочковой в два миллиона рублей.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов

Анастасия рассказала журналистам, что намерена организовать праздник сама и сделать его поистине королевским.

"Видимо, Ариадна хочет такую же царскую свадьбу, как у меня. Хотя пока не получится так масштабно, я обещаю, что все будет на высшем уровне!", — отметила она.

Балерина планирует учесть все детали: от еды и напитков до костюмов и декора. По подсчетам KP.ru, общие расходы на свадьбу могут превысить десять миллионов рублей. Это включает не только аренду особняка, но и затраты на питание, напитки, музыкальное сопровождение и техническое оснащение.

Стоит отметить, что сумма, которую приводят журналисты, сопоставима со стоимостью новой квартиры в Московском регионе. Судя по всему, балерина готова на многое, чтобы увековечить важный этап в жизни наследницы.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2025, 10:49
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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