Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню

Шумиха вокруг замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь не утихает по сей день. По словам Стаса Барецкого, объект де-факто стал его собственностью.

Шоумен заявил, что собирается превратить это знаменитое здание в общественную баню и прачечную. Также он поделился своими планами и рассказал о процессе восстановления замка.

Барецкий, известный своими эксцентричными выходками, утверждает, что его команда уже активно занимается ремонтом и "отмывкой" дома от так называемой "пугачевской плесени". По его словам, замок был приобретен за сумму, значительно меньшую, чем ранее озвученные миллиард рублей.

"Времена изменились, и стоимость недвижимости тоже", – отметил шоумен.

Барецкий также подчеркнул, что новая баня станет не только коммерческим проектом, но и социальным. Он планирует сделать доступные условия для людей с ограниченными возможностями.

"Мы будем рады видеть всех желающих, и у нас будет специальная программа для тех, кто нуждается в бесплатных услугах", – добавил он.

Стоит отметить, что в дополнение к бане планируется создание сауны и бассейна. Однако не все так просто: саму Пугачеву идея о превращении ее бывшего дома в баню не радует. По словам Барецкого, он обсудил свои намерения с певицей, но она не проявила особой поддержки.

"Она не в восторге от идеи, но признала, что это лучше, чем морг", – отметил шоумен. Тем не менее, Барецкий, судя по всему, решил следовать своим планам и не обращать внимания на мнение Аллы.