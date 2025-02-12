Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой

Анна Седокова предпочла молчать первые полтора месяца после ухода Яниса Тиммы. Это вызвало множество слухов и домыслов среди поклонников.

Многие ожидали от нее слов сожаления, однако, несмотря на развод, произошедший всего за неделю до трагедии, певица не спешила делиться своими чувствами с публикой. Седокова охотно описывала свои эмоциональные страдания и беспокойство за сына, но так и не произнесла фразы, которые могли бы успокоить общественность.

Тем временем друзья и семья Яниса до сих пор пытаются разобраться в причинах его поступка. Уголовное дело по факту его смерти возбуждено не было, но следствие продолжает изучать телефон Тиммы в надежде найти ответы.

Вокруг этого вопроса все еще много неопределенности, однако для Седоковой этот этап кажется завершенным. Она активно вернулась к своей карьере: участвует в различных шоу и готовится к гастрольному туру по России.

По информации источников, близких к певице, она планирует подать в суд на Марка Пугачева, который пытается дискредитировать ее в социальных сетях. Пугачев якобы оказывает давление на Анну и ее окружение. Однако Седокова не намерена сдаваться и уже наняла семь адвокатов, которые помогут ей защитить свои интересы.

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Анна сосредоточилась на работе и не собирается возвращаться к обсуждению ситуации с Янисом. Она взаимодействует с его родителями через адвокатов и не хочет углубляться в болезненные воспоминания. В ближайшие полгода у нее запланирован большой гастрольный тур, и артистка намерена полностью посвятить себя творчеству.