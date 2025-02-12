Построившая планы на счастливую жизнь Бородина страдает из-за недуга: Всю ночь умирала

Ксения Бородина всегда славилась своей прямолинейностью. Ведущая решила рассказать поклонниками о своем недомогании.

На этот раз она поделилась с подписчиками в своем телеграм-канале подробностями о возвращении мучительных приступов мигрени, которые преследовали ее в прошлом. Ксения, которая готовится к третьему замужеству, не могла скрыть своего недовольства.

"Я всю ночь умирала от головной боли", — написала она.

Знаменитость добавила, что причиной ее страданий могли стать магнитные бури, ожидаемые в ближайшие дни. Несмотря на то, что телеведущая старалась не акцентировать внимание на своей личной жизни после непростого развода с Курбаном Омаровым, встреча с Николаем Сердюковым изменила ее отношение к публичному позиционированию.

В начале отношений Ксения была довольно скептически настроена по отношению к новому избраннику, называя его "нарциссичным и местами токсичны". Однако со временем их связь крепла, и сейчас пара вместе выбирает платья для предстоящей свадьбы.

К сожалению, радостные моменты были омрачены возвращением старой болезни. Ксения отметила, что на протяжении года ей удавалось избегать приступы мигрени, но теперь она вновь столкнулась с этой проблемой.

В своих публикациях она описала мучительные ощущения, сравнив их с "перемещением мозгов по всей голове". Подписчики Бородиной не остались равнодушными к ее бедам и стали активно делиться своими советами по облегчению состояния. Некоторые рекомендовали ей попробовать иглоукалывание или специальные коврики с гвоздями, другие предлагали обратиться к специалистам.