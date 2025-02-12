Сын Меган Маркл и принца Гарри стал задавать взрослые вопросы о судьбе принцессы Дианы

Принц Гарри публично рассказал трогательную историю о том, как его пятилетний сын Арчи начал проявлять интерес к памяти о своей покойной бабушке, принцессе Диане.

Во время "Игр непобежденных" в Ванкувере он поведал, что юный Арчи задавал разные жизненные вопросы, что неожиданно привело к разговору о его матери. Гарри отметил, что, объясняя сложные темы пятилетнему ребенку, он понял, что это может быть слишком тяжело для него. Поэтому он решил переключить внимание Арчи и рассказать ему о принцессе Диане.

После этого разговора Арчи попросил показать ему фотографии и видеозаписи с бабушкой.

"Он был заинтригован тем, как она работала с минными полями много лет назад. Это дало нам возможность провести очень интересный разговор", — заявил Гарри.

Стоит отметить, что принцесса Диана активно участвовала в благотворительных проектах. В 1997 году она посетила минное поле в Анголе, чтобы привлечь внимание к гуманитарным проблемам. Этот визит стал знаковым моментом в ее жизни и карьере. Принц Гарри продолжил дело своей матери и в 2019 году вернулся в то же место.

Гарри также упомянул, что его дети называют принцессу Диану "бабушкой Дианой". Он добавил, что рассказывает Арчи и Лилибет о своей матери и хранит ее фотографии в доме. "Я постоянно ощущаю ее присутствие, особенно в последние два года", — отметил он.