Родные объявили точное время и место прощания с Олегом Стриженовым

С Народным артистом СССР простятся 12 февраля.

Телеведущая и актрисе Екатерина Стриженова, которая была невесткой Олега Стриженова, сообщила "Дни.ру": "Отпевание народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова пройдет 12 февраля в 12.30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах в адресу Нововаганьковский переулок, дом 9".

Ранее сообщалось, что присутствовать на траурной церемонии смогут лишь близкие родственники, представителей прессы семья просит на панихиду не допускать. Снимать траурную процессию, вероятно, можно будет лишь с улицы.

В этом храме Святителя Николая на Трех Горах – памятнике архитектуры XIX века – месяц назад отпевали актрису МХТ им. Чехова Евгению Добровольскую.

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Предварительной причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.