Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем

Певица Алсу поделилась любопытными новостями о своей карьере в эфире шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио".

В ходе передачи она исполнила свои популярные песни, включая "Все равно", "Вчера", "Зимний сон" и трогательную композицию "Первый снег", которая особенно нравится ее сыну Рафаэлю. Также артистка представила свою новую работу под названием "Я учусь не бояться".

В разговоре с ведущими Алсу отметила, что в настоящее время активно занимается концертной деятельностью. Она испытывает радость от общения с поклонниками и живых выступлений.

"У меня нет такого графика, чтобы давать по 20 концертов в месяц. Я постепенно привыкаю к новому режиму и образу жизни. Каждый концерт — это обмен энергией с зрителем, который ждал меня. Я безумно рада, что спустя столько лет остаюсь востребованной и любимой", — отметила певица.

Однако самым интригующим моментом стало объявление о ее неожиданном дуэте с одиозным певцом Джиганом. Алсу призналась, что эта творческая связь станет настоящим сюрпризом для ее слушателей.

"Это максимально неожиданная коллаборация, но не только это — у меня запланированы и другие интересные песни и дуэты. Я хочу удивлять в этом году", — подчеркнула она.

Кроме музыкальных новостей, Алсу рассказала о своем увлечении новым видом спорта — биатлоном. Она сообщила, что была приглашена участвовать в соревнованиях "Гонка звезд" и получила возможность обучиться этому непростому виду спорта.