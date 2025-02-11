Похоронили и забыли: могила тестя Евгения Петросяна выглядит запущенной

Новодевичье кладбище – один из самых известных некрополей мира. Здесь покоятся знаменитые актеры, музыканты, спортсмены, писатели, политики. Тут же похоронили и тестя Евгения Петросяна.

Знаменитый театральный администратор Илья Миронович Шлуглейт упокоился на участке 2 участке Новодевичьего кладбища в июле 1954 года. Рядом – могила Антона Чехова, Владимира Немировича-Данченко, Константина Станиславского. В этой части некрополя принято хоронить служителей Художественного театра, а Илья Миронович в 1925 году был организатором и руководителем гастрольной поездки МХТ по крупнейшим городам страны.

Его второй жена была артистка кордебалета Фрида Подрабинек. У них родилась дочь Софья Шлуглейт. Ей суждено было стать супругой артиста Евгения Петросяна и матерью его первой дочери Викторины Петросянц. Таким образом, Илья Шлуглейт и Фрида Подрабинек – это первые тесть и теща Евгения Петросяна.

Тот первый брак юмориста был несчастливым – жена, как писали, много лет провела в местах не столь отдаленных. Сегодня Петросян женат уже в пятый раз. И о том, что когда-то был частью знаменитой семьи Шлуглейт старается, кажется, не вспоминать.

Вероятно, этим можно объяснить то обстоятельство, что могила его бывшего тестя выглядит запущенной и неухоженной. Беломраморная статуя покрылась грязью, чернотой, зеленью, потеками, грибком и плесенью, у постамента лежат засохшие листья, которые осенью никто не убрал...

На кладбище рассказали, что эта могила оформлена на старшую дочь Евгения Петросяна. Но она живет в Америке и, вероятно, на могиле деда давно не появлялась. Таким образом кажется, что легендарного некогда Илью Шлуглейта похоронили, но все давно забыли...