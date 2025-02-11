Шаляпин указал на истинных виновников скандальной "голой" вечеринки: За что прощать?

Прохор Шаляпин выступил в защиту популярной блогерши Насти Ивлеевой.

Известный российский певец поделился своим мнением о ситуации, связанной с так называемой "голой вечеринкой", на которой ведущая стала одной из главных героинь скандала. Шаляпин подчеркнул, что, по его мнению, Настя пострадала больше всех других участников вечеринки.

Он описал ее как "добрую и искреннюю девочку", которая оказалась в сложной ситуации.

"Я бы сжег на костре других людей", — откровенно заявил Прохор.

Он намекнул на то, что речь идет о тех, кто значительно старше Ивлеевой. По словам Шаляпина, молодость дает возможность прощать ошибки, которые в более зрелом возрасте уже не могут быть оправданы.

Прохор также отметил, что Ивлеева, в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, ведет себя адекватно и не заслуживает осуждения. Он выразил недоумение по поводу того, почему общество так строго судит о ней, когда вокруг много других скандальных личностей.

"Пора прощать? А за что прощать?!", — возмутился он.

По мнению артиста, в российском шоу-бизнесе много "исчадий ада", которые каждый день устраивают провокации и вызывают негативные эмоции у публики. В его глазах настоящие виновники ситуации — это те, кто использует скандалы для привлечения внимания к себе, а не те, кто просто оказался в неправильном месте в неправильное время.