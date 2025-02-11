Облупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник

Могилы Инны Чуриковой и ее мужа Глеба Панфилова легко найти – они находятся на центральной аллее престижного Новодевичьего кладбища столицы. Корреспондент "Дни.ру" оценил состояние захоронений знаменитой четы сегодня

Инна Чурикова умерла в больнице 14 января 2023 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни (множественные кисты головного мозга). Церемония прощания с состоялась через три дня в храме Христа Спасителя в Москве. Похоронили же ее на центральной аллее престижного Новодевичьего кладбища. А всего через семь месяцев рядом упокоился и супруг актрисы – режиссер Глеб Панфилов.

Считается, что памятник на могиле можно устанавливать не ранее чем через год. Ведь со сменой сезонов земля, в которой похоронен усопший, может просесть – снег, дождь и ветер, что называется, утрамбует ее. Но с момента похорон Инны Чуриковой пошел уже третий год, а капитального памятник все еще нет – на могиле высится простой деревянный крест, который был установлен во время похорон. Он считался временным и явно не был рассчитан на такой долгий срок эксплуатации -уже заметно облупился, почернел и потускнел.

В октябре прошлого года сын актрисы Иван Панфилов говорил: "Работа над памятником ведется, но пока это секрет. Театр "Ленком Марка Захарова" нам всячески помогает. Пока подробностей сообщить не могу, но памятник будет достойный". Поклонники ждали, что красивый монумент появится ко второй годовщине со дня смерти Чуриковой, но, видимо, не получилось...

Хотя вообще обычный сезон установки памятников – с апреля по октябрь, в теплое время года. Зимой ставить их не рекомендуется — в таком случае памятник рискует расколоться. Возможно, этим объясняется заминка с установкой памятника. И есть надежда, что хотя бы к 5 октября – ко дню рождения Инны Чуриковой – на месте ее захоронения откроется достойный монумент.

Справедливости ради надо заметелить, что место упокоения Чуриковой и Панфилова содержится в порядке, видно, что о нем заботятся, убирают, навещают, тут всегда лежат свежие цветы.