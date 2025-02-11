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Водонаева прилюдно бросила камень в огород Бони из-за мужчины

Водонаева прилюдно бросила камень в огород Бони из-за мужчины
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Телеведущая Виктория Боня за последние годы заработала себе крайне неоднозначную репутацию. Коллеги по цеху то и дело не упускают возможности уколоть знаменитость из-за ее поступков или высказываний.

Недавно Боня показала забавное видео из автосалона, которое вызвало бурное обсуждение среди ее поклонников и друзей. В ролике она продемонстрировала не только роскошный авто, но и эффектного консультанта, который представил ей машину.

Однако вместо того, чтобы обратить внимание на характеристики транспортного средства, Боня призналась, что ее больше привлек молодой человек, который с энтузиазмом рассказывал о модели.

Виктория Боня. Кадр: соцсети

Алена Водонаева не смогла удержаться от шутки в адрес Бони, прилюдно бросив камень в ее огород.

"Как хорошо, что у нас разные вкусы. Я бы точно запомнила, что сказал этот чел", — написала она в комментариях.

В ответ на шутку Боня напомнила Алене о том, что в прошлом их вкусы были более схожи. Все дело в том, что обе телеведущие встречались со Степаном Меньщиковым, одним из первых участников реалити-шоу "Дом-2".

Интересно, что Алена также заступалась за Викторию после недавнего скандала с рэпером Джиганом, который оскорбил ее. Судя по всему, приятельницы не смотря ни на что всегда готовы поддержать друг друга в трудные моменты.

Кроме того, Боня продолжает удивлять своих поклонников своими смелыми образами. Недавно она повторила стиль жены Канье Уэста, надев прозрачный комбинезон и продемонстрировав свою безупречную фигуру.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2025, 10:27
Виктория Боня. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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