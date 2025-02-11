Пострадавшая от рук домашнего тирана Чехова осталась без защиты: Указали на мой выбор

Анфиса Чехова нашла в себе силы поделиться тяжелым опытом, связанным с домашним насилием.

В молодости будущая звезда столкнулась с настоящим тираном, который не только физически, но и морально унижал ее. По словам Чеховой, бойфренд избил ее так сильно, что ее лицо стало сплошным синяком.

Этот травмирующий опыт оставил глубокий след в жизни и стал для знаменитости предметом для рефлексии. В интервью Анфиса рассказала о том, как после избиения обратилась к психологу в надежде получить поддержку и понимание.

Однако она была шокирована тем, что специалист сразу же указал на ее ответственность за выбор партнера.

"Я пришла, чтобы меня пожалели, а услышала, что это мой выбор", — вспомнила она.

Чехова также отметила, что в тот период ее окружали женщины, которые не понимали ее страданий и задавали болезненные вопросы о том, что она сделала не так.

"Меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой", — сообщила знаменитость.

Постепенно ведущая поняла, что этот мужчина появился в ее жизни не случайно. Психолог помог ей осознать, что она сама выбрала такого партнера и теперь должна разобраться в своих внутренних проблемах.

Анфиса не стала раскрывать имя своего агрессора, но отметила, что они вместе работали на телевидении. Когда ведущая потеряла работу и стабильный доход, истинное лицо партнера проявилось — он начал унижать ее, что привело к окончательному разрыву.

После этого Анфиса Чехова вышла замуж за актера Гурама Баблишвили и родила сына Соломона. Несмотря на развод, они продолжают поддерживать общение ради ребенка.