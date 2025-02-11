Планировавшая вернуться на сцену Милявская с треском провалилась: Не хочет меня видеть

Лолита Милявская рассказала об отмене ее концерта в Томске. Она должна была выступить 13 февраля, однако, как заявила певица, шоу было отменено не по ее вине.

В личном блоге артистка рассказала о сложившейся ситуации, которая вызывает у нее глубокое разочарование. Формальной причиной отмены выступления стали проблемы с оплатой аренды зала.

Однако Милявская уверяет, что ее команда своевременно внесла все необходимые платежи и имеет документы, подтверждающие это. Тем не менее, директор зала отказал певице в проведении концерта, что стало для нее полной неожиданностью.

"Сегодня утром мне сообщили, что концерт в Томске отменен. Директор зала не хочет меня видеть и утверждает, что мы не оплатили аренду. На самом деле, все платежи были сделаны вовремя, и у нас есть подтверждающие документы", — сообщила с треском провалившаяся Лолита.

Это не первый случай, когда гастроли Милявской сталкиваются с проблемами. Ранее ей пришлось отменить выступления в Кемерове и Новокузнецке. В результате артистке придется провести концерт в Красноярске безвозмездно, так как вырученные от продажи билетов средства едва покроют расходы на зарплату музыкантов и транспортировку оборудования.

Лолита открыто заявила, что ее трудности связаны с активностью некоторых граждан, которые выступили против ее концертов в России из-за ее участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Недавно Милявская нелестно высказалась о Филиппе Киркорове, которого она публично назвала предателем.