47-летняя Орлова сообщила о решении бороться с лишним весом после родов

47-летняя певица Ольга Орлова сообщила о своем решении сбросить лишний вес.

В свежем посте в социальных сетях артистка открыто рассказала о своих переживаниях, связанных с изменениями в фигуре после родов. Как призналась Ольга, она столкнулась с проблемой избыточного веса и теперь намерена активно бороться с ним.

После рождения дочери в феврале 2023 года Орлова заметила, что ее формы стали более округлыми, и это стало для нее настоящим вызовом. Певица отметила, что не может избавиться от лишних пяти килограммов, которые не дают ей покоя.

В стремлении вернуть свою прежнюю форму Орлова решила придерживаться жесткой диеты. Знаменитость уточнила, что будет питаться всего два раза в день, что, по ее словам, должно помочь достичь желаемых результатов.

"Буду худеть. Начала с понедельника. Честно говоря, мое похудение — это диета. У меня плотный завтрак с яичницей и хлебом, полноценный обед без ограничений в 4-5 часов и полный отказ от ужина", — поделилась своими планами певица.

Несмотря на осознание важности физической активности для поддержания формы, Ольга призналась, что спорт ей не по душе. Она не может заставить себя регулярно посещать тренировки, хотя понимает их эффективность. В последнее время певица решила попробовать занятия йогой, но сомневается, что это станет ее любимым занятием.