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Анджелина Джоли готовится нанести болезненный удар по карьере Брэда Питта

Анджелина Джоли готовится нанести болезненный удар по карьере Брэда Питта
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Анджелина Джоли намерена подпортить репутацию ее бывшего мужа Брэда Питта.

По данным светских обозревателей, Джоли намерена активно создавать новые связи в Голливуде. Предполагается, что это станет частью ее стратегии мести.

Обычно актриса старалась поддерживать образ загадочной и отстраненной личности, однако сейчас она открыто показывает свои близкие и теплые отношениями с другими звездами. На недавней церемонии вручения премии "Выбор критиков" Анджелина Джоли обняла Деми Мур и активно общалась с Зои Салданой.

Аналогичные случаи были замечены и на других мероприятиях, включая "Золотой глобус", где актриса была замечена в компании Кейт Уинслет и Сальмы Хайек. На кинопремии в Палм-Спрингс Джоли активно взаимодействовала с Николь Кидман, что также не осталось незамеченным.

Анджелина Джоли. Кадр: YouTube

По словам инсайдера, Анджелина делает все это осознанно, стремясь завести новых друзей в индустрии. Она хочет показать, что у нее есть поддержка, и это придает ей уверенности.

Однако за этим может скрываться более глубокая причина. Джоли была разочарована тем, что Киноакадемия проигнорировала ее фильм "Мария", и считает, что Брэд использовал свои связи в Голливуде, чтобы помешать ей получить "Оскар". Это чувство несправедливости и подстегивает ее к активным действиям.

Напомним, что Анджелина и Брэд познакомились на съемках "Мистер и миссис Смит" в 2005 году и спустя девять лет заключили брак. Однако их отношения закончились разводом в 2016 году, который был официально оформлен только в 2019-м.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2025, 03:42
Анджелина Джоли. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

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