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Понедельник 10 февраля

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Громкий развод с Абрамовым повлиял на гонорары певицы Алсу: Спрос возрос

Громкий развод с Абрамовым повлиял на гонорары певицы Алсу: Спрос возрос
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Последнее время имя певицы Алсу часто мелькалоь в светской хронике. Теперь для этого появился еще один не менее интересный повод.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился информацией о гонораре артистки. Он, по словам эксперта, составляет от 2 до 2,5 миллионов рублей за выступление.

Дворцов отметил, что несмотря на изменения в личной жизни певицы, ее расценки на концерты остались неизменными. Однако он также подчеркнул, что развод оказал положительное влияние на ее гастрольную деятельность.

"Спрос на Алсу возрос, и это связано с теми событиями, которые произошли в ее жизни. Шумиха вокруг ее развода привлекла к ней дополнительное внимание, что, безусловно, сказалось на ее популярности", — заявил продюсер.

Певица Алсу. Фото: Феликс Грозданов

По мнению Дворцова, интерес к артистке стал значительно выше после разрыва с супругом. Алсу начала чаще выступать и активно участвовать в медийных событиях, что способствовало росту ее популярности.

"Шумиха вокруг нее обросла колоссально, и это дало ей новый толчок в карьере", — добавил Дворцов. Он считает, что сложившаяся ситуация стала для певицы определенным плюсом, так как она смогла использовать этот момент для увеличения числа своих выступлений.

Шоу-бизнес в Telegram

10 февраля 2025, 21:29
Певица Алсу. Фото: Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

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