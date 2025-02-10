57-летний Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене

Филипп Киркоров давно на давал сольных концертов. Все помнят его выступления по случаю 55-летия в Москве и Петербурге в апреле 2022 года. Спустя года он повторил те грандиозные шоу "на бис". А потом случилась какая-то пауза – король российской эстрады выпускал песни и клипы, снимался в кино, но больших выступлений не делал и на гастроли не ездил.

Поклонники стали волноваться и скучать. Ведь шоу, подобные тем, что всегда делал Киркоров, в нашей стране больше никто не делает. А сегодня особенно не хватает красоты.

И вот, наконец, Филипп Киркоров сделал важное заявление о дальнейшей карьере на сцене.

Король возвращается!

"Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы – все это заняло мою творческую жизнь, – говорит Киркоров. – Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы. Я возвращаюсь шепотом. Где? Конечно же, в Петербурге. Когда, конечно, в апреле. Мне есть, что вам рассказать. Два вечера. Два отдельные арт-объекта, которые никогда не повторятся!"

Этот концерт — как путешествие в прошлое, в атмосферу первых свиданий, нежных признаний и беззаботной юности. "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида" — эти и другие хиты Филипп обещает исполнить в городе на Неве в апреле. Кстати, цены на билеты вполне доступные – от 2 до 14 тысяч рублей.

Стоит заметить, что Северная столица занимает особое место в судьбе и сердце Киркорова. Именно здесь в 1990 году он стал обладателем Гран-при на конкурсе "Шлягер-90" с песней "Небо и земля". А в 1997-м с программой "Только один месяц и только для Вас!" дал серию ежедневных концертов в "БКЗ Октябрьский", установив рекорд.