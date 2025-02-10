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Понедельник 10 февраля

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Новикова из группы "Блестящие" объяснила свое нежелание выходить замуж

Новикова из группы "Блестящие" объяснила свое нежелание выходить замуж
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Ксения Новикова поделилась насущными мыслями о жизни, любви и счастье. Участница группы "Блестящие" рассказала о трудностях, которые ей пришлось преодолеть, и о том, как каждый опыт оставил свой след в ее сердце.

Несмотря на два брака и ряд личных драм, сегодня Ксения чувствует себя уверенно. Она убеждена, что счастье возможно и без официального статуса.

"Замуж я никогда не хотела", — призналась Ксения.

Она объяснила, что с самого начала была против традиционных ожиданий общества, связанных с браком. Даже будучи в отношениях с отцом своих детей, Андреем Середой, она не стремилась к официальной регистрации. Когда же Ксения все-таки решилась на брак с бизнесменом Алексеем Сорокиным в 2015 году, это решение оказалось неудачным.

Ксения Новикова. Фото: Феликс Грозданов

"Я поняла, что не стоит поддаваться общественным стереотипам", — заявила она.

Брак продлился менее трех лет, и певица вновь осталась одна. Каждое разочарование в любви оставило свой шрам на ее сердце. Ксения поведала, что каждая личная драма формировала ее как личность, но не делала слабее.

"Я стараюсь забывать о негативе и двигаться вперед", — цитирует артистку женский журнал Клео.ру.

Певица уверена, что важно не зацикливаться на прошлом и находить радость в каждом новом дне. "Я хочу жить с улыбкой и наслаждаться жизнью", — подчеркнула Ксения.

Сегодня певица воспитывает двух сыновей и гордится тем, что может обеспечить наследникам стабильную безбедную жизнь. Исполнительница не только активно занимается карьерой, но и находит время для творчества.

Шоу-бизнес в Telegram

10 февраля 2025, 17:24
Ксения Новикова. Фото: Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

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