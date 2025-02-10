Отец Тиммы рассказал о влиянии Седоковой на спортсмена: Она его буквально высосала

Смерть Яниса Тиммы не только потрясла общество, но и ставила множество вопросов, ответы на которые не даны до сих пор.

Отец спортсмена, Райтис Тимма рассказал о том, как он справляется с утратой и почему начал собственное расследование, чтобы понять, что произошло с его сыном.

"У меня был сын, а теперь его нет", — с горечью произнес Райтис.

Он признался, что слова поддержки от окружающих не могут облегчить его страдания.

"Меня часто спрашивают, как я себя чувствую. Разве можно просто так отойти от такой утраты? Я еле смог вернуться в спортивный зал, где каждое воспоминание о Янисе причиняет боль. Это произошло только через месяц после его смерти. Я даже думал оставить баскетбол, но что я еще умею? Жизнь продолжается, нужно заботиться о семье", — сообщил он.

Сын Райтиса не только был известным спортсменом, но и входил в пятерку лучших игроков Латвии, а также имел успешный бизнес. По словам отца, Янис познакомился с Анной Седоковой через общего знакомого.

"Седокова проявила инициативу, и они встретились в кафе. Я не знаю всех деталей, но помню, как Янис говорил о своем бизнесе, связанном с солью для улиц в зимний период. В это время в его жизни появилась Анна", — вспомнил он.

Отношения с Седоковой в итоге обернулись для Яниса трагедией. "Она его буквально высосала", — считает Райтис.

Отец спортсмена намекнул на то, что влияние Анны на жизнь сына было разрушительным и повлияло на печальный исход. Он до сих пор не может смириться с тем, что произошло, и хочет выяснить все обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

"Я не знаю, как дальше жить. Моя жизнь изменилась навсегда. Мама Яниса тоже страдает и часто плачет. Мы вместе переживаем эту боль, но не знаем, как ее преодолеть", — резюмировал он. Райтис не теряет надежду на то, что его собственное расследование поможет пролить свет на то, что произошло с его сыном и почему его жизнь оборвалась так рано.