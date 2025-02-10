Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте

Никита Джигурда и Марина Анисина – пара, о которой не раз говорили в СМИ. Отношения звезд всегда были насыщенными и полными эмоций.

Они поженились дважды, при этом первый брак состоялся в 2008 году и продлился лишь восемь лет. После развода, казалось бы, их пути разошлись, однако в 2021 году они вновь решили объединить свои судьбы.

Такое решение не обошлось без предварительных обсуждений — в процессе подготовки к повторному браку Марина предложила возлюбленному заключить брачный контракт. По словам Анисиной, идея о брачном договоре пришла от близких людей, которые хорошо разбираются в юридических вопросах.

Несмотря на то, что Никита не был в восторге от этой идеи, он согласился на условия, предложенные супругой. Это решение, по мнению Марины, стало залогом их финансовой безопасности.

Примечательно, что Никита Джигурда всегда был больше сосредоточен на своем творчестве, чем на материальных аспектах жизни. Анисина отметила, что для него гораздо важнее быть окруженным вдохновением и творческими муками, чем заботиться о деньгах. В результате этого все совместно нажитое имущество было оформлено на Марию.

Артистка также добавила, что после двух разводов с Джигурдой их отношения стали более крепкими и зрелыми. Она уверена, что теперь ничто не угрожает их счастью. После первого развода Анисина долгое время жила за границей, но, вернувшись к партнеру, она ощутила необходимость вновь обосноваться на родине.