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Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте

Анисина откровенно рассказала о заключенном с Джигурдой брачном контракте
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Никита Джигурда и Марина Анисина – пара, о которой не раз говорили в СМИ. Отношения звезд всегда были насыщенными и полными эмоций.

Они поженились дважды, при этом первый брак состоялся в 2008 году и продлился лишь восемь лет. После развода, казалось бы, их пути разошлись, однако в 2021 году они вновь решили объединить свои судьбы.

Такое решение не обошлось без предварительных обсуждений — в процессе подготовки к повторному браку Марина предложила возлюбленному заключить брачный контракт. По словам Анисиной, идея о брачном договоре пришла от близких людей, которые хорошо разбираются в юридических вопросах.

Несмотря на то, что Никита не был в восторге от этой идеи, он согласился на условия, предложенные супругой. Это решение, по мнению Марины, стало залогом их финансовой безопасности.

Никита Джигурда. Фото: Феликс Грозданов

Примечательно, что Никита Джигурда всегда был больше сосредоточен на своем творчестве, чем на материальных аспектах жизни. Анисина отметила, что для него гораздо важнее быть окруженным вдохновением и творческими муками, чем заботиться о деньгах. В результате этого все совместно нажитое имущество было оформлено на Марию.

Артистка также добавила, что после двух разводов с Джигурдой их отношения стали более крепкими и зрелыми. Она уверена, что теперь ничто не угрожает их счастью. После первого развода Анисина долгое время жила за границей, но, вернувшись к партнеру, она ощутила необходимость вновь обосноваться на родине.

Шоу-бизнес в Telegram

10 февраля 2025, 09:48
Никита Джигурда. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

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