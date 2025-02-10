Скорбящая Дружинина обратилась к семье скончавшегося Стриженова: Время приходит

9 февраля мир российского кино и театра понес тяжелую утрату. На 96-м году жизни скончался выдающийся артист Олег Стриженов.

Уход артиста шоком для многих, кто знал и любил его творчество. Коллеги и друзья продолжают выражать соболезнования семье великого актера, который оставил яркий след в отечественной культуре.

Кинорежиссер Светлана Дружинина поделилась своими чувствами в связи с утратой. Она отметила, что хотя они никогда не работали вместе, Олег Стриженов был колоссальным артистом и настоящим творцом, который отражал дух своего времени и нации.

"Он сделал много для искусства, и его вклад невозможно переоценить", — подчеркнула Дружинина.

Она также отметила, что, несмотря на тяжелую болезнь артиста, его уход стал большой потерей. Режиссер выразила свои соболезнования семье Стриженова, с которой была хорошо знакома.

"Светлая ему память. Но он был тяжело болен, а значит, время, к сожалению, приходит. Светлая память. Могу только выразить соболезнования его родным и близким, с которыми я хорошо знакома", — заявила она.

Московский Художественный Театр имени Горького также отреагировал на трагическую новость. В официальном заявлении театра говорится о глубоком прискорбии и боли, которые охватили коллектив после известия о смерти Олега Александровича.

"Уход Олега Стриженова — это невосполнимая утрата для нашей культуры", — заявили в МХАТе. Они подчеркнули, что трудно найти слова, способные выразить масштаб личности артиста и его влияние на зрителей.