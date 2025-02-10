"С дочерью не общаюсь": как живет сиявшая в "нулевых" Анастасия Калманович

В начале "нулевых" Анастасия Калманович считалась звездой светской Москвы. Она была первым продюсером Земфиры (сегодня признана иностранным агентом) и группы "Токио", снималась в сериалах "Универ" и "Ранетки". Все обсуждали и ее брак с бизнесменом Шабтаем Калмановичем, чью фамилию, собственно, Анастасия и носит. Но потом она словно бы куда-то пропала. Корреспондент "Дни.ру" встретил ее на юбилее знаменитого ви-джея Арчи и спросил, как она поживает.

"Я сегодня не занимаюсь ничем таким, о чем можно говорить в публичном пространстве, – уверяет Анастасия. – Скажу так: я чем-то занимаюсь, но это под грифом "секретно". Я остаюсь в шоу-бизнесе, просто выполняю теперь функции "серого кардинала".

Она не считает нужным сиять сегодня. "Для того, чтобы быть популярным продюсером, необязательно светиться на обложках, – пояснила Анастасия. – Хотя на улицах меня регулярно узнают до сих пор".

Рассказала Калманович и про своих детей. "Все мои дети живы, здоровы, каждый по-своему счастлив. Правда, как дела у дочери, я не знаю – мы не общаемся (Даниэлла после развода родителей осталась с Шабтаем Калмановичем и долгое время жила в Израиле на попечении у единокровной сестры Лиат – Прим. ред.). Зато сын (15-летний Тихон – Прим. ред.) играет на пяти музыкальных инструментах, он – композитор. Я для него до определенного момента была просто мамой, но когда он познакомился с шоу-бизнесом, то понял, что я мама-звезда. Правда, я не показывала ему специально фильмы с моим участием".

Анастасии Калманович идет 53-й год. Но выглядит она прекрасно – не скрывает, что прибегала к операциям по омоложению. "Хороший пластический хирург, любовь к миру и любовь к себе – вот и весь секрет мой вечной молодости", – улыбается актриса и продюсер.