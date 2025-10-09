Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 9 октября

21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос

Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос
106

Слабость самого популярного средства от облысения, миноксидила, – плохое проникновение в кожу. Исследователи нашли неожиданный способ решить эту проблему, используя натуральный подсластитель стевию для создания инновационного пластыря.

Миноксидил десятилетиями остается краеугольным камнем в борьбе с андрогенетической алопецией (наследственным облысением) у мужчин. Его наносят местно, но, как хорошо известно, препарат плохо впитывается кожей, что сильно снижает его эффективность.

Главная же проблема — это пожизненная зависимость: поскольку облысение является наследственным, при прекращении использования миноксидила волосы неизбежно выпадают, оставляя человека с характерным рисунком — лишь небольшие пряди на висках и затылке. Врачи и пациенты давно искали способ, как повысить усвояемость препарата и сделать его работу более быстрой и стабильной.

Стевия против лысины

Стремясь кардинально повысить эффективность препарата, международная команда ученых обратилась к совершенно нетипичному компоненту — натуральному подсластителю, известному как стевия.

Как сообщает Ridlife, исследователи разработали инновационный микроигольный пластырь. Вместо традиционных материалов, микроиглы были созданы из стевиозида (основного компонента стевии). Эти микроиглы были интегрированы с миноксидилом. Идея заключалась в том, что игольчатая структура поможет доставить лекарство глубоко в кожу головы, минуя барьерный слой эпидермиса.

В 18 раз быстрее

Чтобы проверить свою теорию, ученые наклеили пластыри на мышей, которые были генетически модифицированы для проявления облысения. Результаты превзошли все ожидания:

  • Усвояемость выросла в 18 раз. Мыши, получавшие миноксидил через пластырь со стевией, усваивали препарат в 18 раз лучше, чем контрольная группа, использовавшая обычное местное нанесение.
  • Сверхбыстрый рост. У животных был зафиксирован активный рост волосяного покрова на облысевших участках. Причем такого эффекта удалось добиться всего за 35 дней. Это невероятно быстро, если учесть, что людям обычно требуется от трех до шести месяцев, чтобы заметить первые результаты от традиционного миноксидила.

Будущее без раздражения

Разработка пластыря на основе стевии имеет еще одно важное преимущество: она устраняет раздражение кожи головы, которое часто является побочным эффектом стандартного миноксидила. Кроме того, в отличие от некоторых ранее опробованных нерастворимых микроигольных пластырей, иглы из стевиозида растворялись после нанесения и минимально метаболизировались, то есть большая часть подсластителя быстро выводилась из организма.

Исследователи убеждены, что их разработка, сочетающая высокую эффективность, скорость действия и минимизацию побочных эффектов, может стать будущим в лечении андрогенетической алопеции.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 21:06
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму

Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму
Мужчины, сократившие красное мясо до 200 граммов в неделю и заменившие его бобовыми, продемонстрировали значительное улучшение сердечных показателей. Красное мясо десятилетиями было символом силы, энергии и "настоящей мужской еды".

Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет

Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет
Знаменитый астролог утверждает, что уникальное расположение небесных тел, происходящее раз в три десятилетия, сейчас достигло своего пика, суля небывалый финансовый успех сразу четырем знакам Зодиака. Если верить звездному прогнозу Василисы Володиной, мы переживаем кульминацию крайне редкого и мощного финансового цикла, который происходит раз в 30 лет.

Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности

Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности
В Сети с невероятной скоростью распространилась ложная информация. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) выступило с официальным опровержением информации о якобы планируемом отключении интернета на всей территории России.

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова инициировала вторую попытку расторжения брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), официально подав документы в суд. Один из самых обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса — пара Оксаны Самойловой и Джигана — вновь дал трещину.

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время
Если вы когда-нибудь смотрели корейские дорамы или блоги о жизни в Корее, вас наверняка поражала одна деталь – безупречно чистые квартиры. И это не постановочная чистота "к приходу гостей", а постоянное, естественное состояние дома. Кажется, что на поддержание такого порядка уходит уйма времени, но секрет не в этом.

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 08/10СрдЕвгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдИз-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир