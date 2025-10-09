Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму

Мужчины, сократившие красное мясо до 200 граммов в неделю и заменившие его бобовыми, продемонстрировали значительное улучшение сердечных показателей.

Красное мясо десятилетиями было символом силы, энергии и "настоящей мужской еды". Сочный бургер, обильный завтрак с беконом или огромный стейк — для многих это не просто еда, а часть культурного кода. Однако диетологи бьют тревогу: мужчины традиционно превышают рекомендуемые нормы потребления красного и переработанного мяса (колбас, сосисок).

Проблема не в самом мясе, которое является источником белка, железа и B12, а в его количестве и насыщенных жирах. При регулярном переизбытке эти жиры начинают перегружать сердечно-сосудистую систему, что, по данным многочисленных исследований, повышает риск кардиологических заболеваний. Мясо воспринимается как единственная полноценная пища, а бобовые — как что-то скучное и несытное. Но финские ученые доказали, что это устаревшее представление. Об этом сообщает Клео.ру.

Эксперимент BeanMan

Чтобы проверить, насколько эффективна частичная замена мяса, ученые из Университета Хельсинки запустили проект BeanMan. В исследовании приняли участие 102 мужчины. Их разделили на две группы:

Контрольная группа: продолжала есть привычные 760 граммов мяса в неделю. Экспериментальная группа: сократила потребление мяса до скромных 200 граммов в неделю, восполняя дефицит белка и калорий за счет бобовых (фасоли, чечевицы, нута).

Результаты, полученные всего через шесть недель, оказались впечатляющими. У мужчин из "бобовой" группы не только стабилизировались общие показатели здоровья сердца, но и существенно снизился уровень "плохого" холестерина. Важный нюанс: ни у кого не было зафиксировано дефицита белка или снижения уровня энергии. Это окончательно разрушило миф о том, что для силы нужно много мяса.

Как замаскировать чечевицу

Бобовые — это не просто гарнир для веганов. Это мощный источник растительного белка, необходимой клетчатки и железа, который поддерживает пищеварение и стабильный уровень сахара в крови. Ключ к успеху — в незаметной замене:

Нут вместо мяса: добавляйте нут в салаты или делайте хумус — это сытно, вкусно и очень полезно.

добавляйте нут в салаты или делайте хумус — это сытно, вкусно и очень полезно. Скрытая чечевица: используйте чечевицу в качестве частичной замены фарша при приготовлении соуса болоньезе или чили кон карне. Никто не заметит подвоха, но жирность блюда снизится.

используйте чечевицу в качестве частичной замены фарша при приготовлении соуса болоньезе или чили кон карне. Никто не заметит подвоха, но жирность блюда снизится. Фасоль в рагу: фасоль идеально сочетается с томатными соусами, ее можно добавлять в тако или готовить на ее основе сытные супы.

Никто не призывает вас становиться веганом в одночасье. Достаточно начать с малого: замените мясо всего в одном приеме пищи в день или устраивайте один "безмясной" день в неделю. Эти небольшие, но последовательные шаги дадут ощутимый результат: легкость, налаженное пищеварение и, самое главное, крепкое и здоровое сердце.