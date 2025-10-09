Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 9 октября

19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке
Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет

Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет
72

Знаменитый астролог утверждает, что уникальное расположение небесных тел, происходящее раз в три десятилетия, сейчас достигло своего пика, суля небывалый финансовый успех сразу четырем знакам Зодиака.

Если верить звездному прогнозу Василисы Володиной, мы переживаем кульминацию крайне редкого и мощного финансового цикла, который происходит раз в 30 лет. Хотя сама энергия начала разворачиваться еще весной, осень 2025 года является ключевым временем для "сбора урожая" — моментом, когда принятые ранее решения приносят максимальную прибыль.

Этот период обещает не просто рост дохода, а настоящий прорыв для тех, кто готов действовать смело и стратегически. В эпицентре финансовой удачи, по мнению Володиной, оказались четыре знака.

Четыре знака на финансовом Олимпе

Астролог детализировала, кому именно улыбнется Фортуна этой осенью и какой тактики следует придерживаться.

Овен: финализация крупных сделок

Овнам, по прогнозу Володиной, необходимо "держать удачу за рога". Энергия, накопленная с весны, сейчас трансформируется в неожиданные и весьма крупные финансовые поступления. Астролог настаивает: "Не упустите свой звездный час, действуйте смело и решительно! Сейчас время закрывать важные сделки и принимать самые выгодные предложения". Время для сомнений прошло — пора подписывать контракты.

Телец: долгожданный урожай

Для Тельцов осенний период станет логичным завершением кропотливого труда. Их усердие, наконец, принесет долгожданные плоды, причем с солидными процентами. Володина советует: "Сейчас самое благоприятное время для фиксации прибыли от долгосрочных инвестиций. Вкладывайте с умом, и ваши усилия окупятся сторицей". Ожидается увеличение дохода или крупное поступление капитала.

Близнецы: связи решают все

Удача Близнецов будет прямо пропорциональна их общительности. Коммуникабельность откроет совершенно новые источники дохода, которые появятся благодаря знакомствам. "Обратите особое внимание на новые знакомства – именно они могут оказаться ключом к вашему финансовому обогащению. Не упускайте возможности общаться и заводить полезные связи!" — предупреждает астролог, намекая, что главный сюрприз может быть связан с новым деловым партнером.

Рак: интуиция – главный брокер

Ракам в этот период не стоит полагаться исключительно на сухие расчеты. Их финансовый успех полностью зависит от внутреннего чутья. Василиса Володина наставляет: "Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он приведет вас к финансовому успеху и процветанию. Доверяйте своим ощущениям, и они вас не подведут!". Интуиция поможет выбрать максимально верный и наименее рискованный путь среди множества возможностей.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 19:22
Фото: freepik.com
По теме

Время собирать плоды: Китайский гороскоп обещает триумф Собакам, Тиграм и Свиньям в октябре 2025 года

Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности

Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности
В Сети с невероятной скоростью распространилась ложная информация. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) выступило с официальным опровержением информации о якобы планируемом отключении интернета на всей территории России.

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова инициировала вторую попытку расторжения брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), официально подав документы в суд. Один из самых обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса — пара Оксаны Самойловой и Джигана — вновь дал трещину.

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время
Если вы когда-нибудь смотрели корейские дорамы или блоги о жизни в Корее, вас наверняка поражала одна деталь – безупречно чистые квартиры. И это не постановочная чистота "к приходу гостей", а постоянное, естественное состояние дома. Кажется, что на поддержание такого порядка уходит уйма времени, но секрет не в этом.

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу
Чтобы получить максимум пользы, важно не просто купить первую попавшуюся рыбу, а сделать осознанный выбор. Рыба по праву считается одним из ключевых элементов здорового питания.

Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом

Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом
Дочь известного актера Брюса Уиллиса недавно поделилась своей историей о том, как она сталкивалась с травлей из-за своего внешнего сходства с отцом. В своих откровениях 31-летняя Таллула Уиллис рассказала о том, как в школьные годы ее дразнили за черты лица, которые она унаследовала от знаменитого папы, особенно за его характерный подбородок.

