Четверг 9 октября

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
60

Блогер Оксана Самойлова инициировала вторую попытку расторжения брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), официально подав документы в суд.

Один из самых обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса — пара Оксаны Самойловой и Джигана — вновь дал трещину. Как стало известно из судебных баз данных, звезда реалити-бизнеса официально подала заявление на развод.

Документы о расторжении брака были зарегистрированы в суде 6 октября 2025 года. Это означает, что процедура официально запущена. Согласно законодательству, супругов ждет предварительное заседание, а также предусмотрен срок на примирение, который составляет один месяц. Вся медиа-общественность ждет, сможет ли пара, воспитывающая четверых детей, найти компромисс в этот период или же этот развод станет окончательным.

13 лет и четверо детей

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн являются одной из старейших и самых монетизируемых медийных пар России. Их отношения начались в 2010 году, а роскошная свадьба состоялась в 2012-м.

На протяжении многих лет пара активно транслировала в социальных сетях образ безупречной, успешной и многодетной семьи. За годы брака у них родились три дочери и один сын. Стоит отметить, что помимо детей, пара владеет домашней козой, которая также часто фигурирует в их семейном контенте. Кстати, не так давно Оксана заявляла, что готова стать мамой в пятый раз.

Повторная попытка расставания

Нынешняя попытка развода примечательна тем, что она является не первой. Четыре года назад, в 2020 году, супруги уже находились на грани расставания. Тогда скандал разгорелся на фоне резонансных публичных выходок Джигана за границей, которые широко освещались в прессе и его собственных соцсетях.

Тогда Самойлова также подала на развод, но довести дело до конца не смогла. Никто из супругов не явился на назначенное судебное заседание, и дело было закрыто по истечении срока. В итоге пара объявила о триумфальном воссоединении.

Повторная инициация судебного процесса свидетельствует о том, что разногласия в семье оказались критическими и неразрешенными. Поклонники и эксперты медиарынка следят за ситуацией: на кону стоит не только семейное благополучие, но и многомиллионный бренд, построенный на фасаде идеальной семьи.

9 октября 2025, 17:18
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Youtube / @samkidshouse
Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время
Если вы когда-нибудь смотрели корейские дорамы или блоги о жизни в Корее, вас наверняка поражала одна деталь – безупречно чистые квартиры. И это не постановочная чистота "к приходу гостей", а постоянное, естественное состояние дома. Кажется, что на поддержание такого порядка уходит уйма времени, но секрет не в этом.

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу
Чтобы получить максимум пользы, важно не просто купить первую попавшуюся рыбу, а сделать осознанный выбор. Рыба по праву считается одним из ключевых элементов здорового питания.

Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом

Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом
Дочь известного актера Брюса Уиллиса недавно поделилась своей историей о том, как она сталкивалась с травлей из-за своего внешнего сходства с отцом. В своих откровениях 31-летняя Таллула Уиллис рассказала о том, как в школьные годы ее дразнили за черты лица, которые она унаследовала от знаменитого папы, особенно за его характерный подбородок.

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева
В Москве экстренно госпитализировали известного актера и народного артиста РСФСР Александра Збруева. Как сообщает RidLife, 87-летний артист страдал от сильных болей в животе на протяжении нескольких дней, что в итоге привело его к решению вызвать скорую помощь.

В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам

В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам
Московский суд принял решение по трем искам, поданным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов столицы к известной телеведущей и медиаменеджеру Ксении Собчак. Суд удовлетворил требования фонда о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились у ответчицы.

