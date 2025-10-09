Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова инициировала вторую попытку расторжения брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном), официально подав документы в суд.

Один из самых обсуждаемых союзов российского шоу-бизнеса — пара Оксаны Самойловой и Джигана — вновь дал трещину. Как стало известно из судебных баз данных, звезда реалити-бизнеса официально подала заявление на развод.

Документы о расторжении брака были зарегистрированы в суде 6 октября 2025 года. Это означает, что процедура официально запущена. Согласно законодательству, супругов ждет предварительное заседание, а также предусмотрен срок на примирение, который составляет один месяц. Вся медиа-общественность ждет, сможет ли пара, воспитывающая четверых детей, найти компромисс в этот период или же этот развод станет окончательным.

13 лет и четверо детей

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн являются одной из старейших и самых монетизируемых медийных пар России. Их отношения начались в 2010 году, а роскошная свадьба состоялась в 2012-м.

На протяжении многих лет пара активно транслировала в социальных сетях образ безупречной, успешной и многодетной семьи. За годы брака у них родились три дочери и один сын. Стоит отметить, что помимо детей, пара владеет домашней козой, которая также часто фигурирует в их семейном контенте. Кстати, не так давно Оксана заявляла, что готова стать мамой в пятый раз.

Повторная попытка расставания

Нынешняя попытка развода примечательна тем, что она является не первой. Четыре года назад, в 2020 году, супруги уже находились на грани расставания. Тогда скандал разгорелся на фоне резонансных публичных выходок Джигана за границей, которые широко освещались в прессе и его собственных соцсетях.

Тогда Самойлова также подала на развод, но довести дело до конца не смогла. Никто из супругов не явился на назначенное судебное заседание, и дело было закрыто по истечении срока. В итоге пара объявила о триумфальном воссоединении.

Повторная инициация судебного процесса свидетельствует о том, что разногласия в семье оказались критическими и неразрешенными. Поклонники и эксперты медиарынка следят за ситуацией: на кону стоит не только семейное благополучие, но и многомиллионный бренд, построенный на фасаде идеальной семьи.