Четверг 9 октября

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу

Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу
212

Чтобы получить максимум пользы, важно не просто купить первую попавшуюся рыбу, а сделать осознанный выбор.

Рыба по праву считается одним из ключевых элементов здорового питания. Она является источником ценных витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот. Но как выбрать этот продукт? Главные вопросы, которые стоит себе задать у прилавка: морская или речная, дикая или выращенная на ферме?

Почему рыба так важна для здоровья?

Польза рыбы для организма неоспорима. Она — настоящий кладезь питательных веществ:

  • Витамины: A, D, E, необходимые для иммунитета, здоровья костей и кожи.
  • Микроэлементы: йод, цинк, селен и кальций, которые поддерживают работу щитовидной железы, репродуктивную функцию и укрепляют костную ткань.
  • Легкоусвояемый белок: строительный материал для всех клеток нашего тела.
  • Омега-3 и Омега-6: полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень "плохого" холестерина, поддерживают здоровье суставов, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление качественной рыбы — это вклад в ваше долголетие и хорошее самочувствие.

Морская или пресноводная: что выбрать?

Традиционно считается, что морская рыба полезнее, но у каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

  • Морская рыба (например, лосось, скумбрия, треска) чаще всего богата жирами и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Кроме того, глубоководные морские зоны, как правило, чище рек и озер, что снижает риск накопления в рыбе вредных веществ. Главный минус — транспортировка. Чтобы довезти улов до потребителя, рыбу часто многократно замораживают, что неизбежно снижает ее питательную ценность.

  • Пресноводная рыба (щука, окунь, судак) обычно содержит больше белка и железа. Она попадает на прилавки быстрее, часто в охлажденном виде, что позволяет сохранить больше полезных свойств. Однако чистота рек и озер — серьезная проблема, поэтому важно знать, в каком водоеме была выловлена рыба.

Дикая или фермерская: самый важный критерий

Сегодня происхождение рыбы — дикая она или выращенная в неволе — стало даже более важным фактором, чем место обитания (море или река).

Фермерская рыба часто выращивается в условиях высокой скученности, что провоцирует болезни. Для борьбы с ними и для ускорения роста производители могут использовать антибиотики, гормоны и стимуляторы роста. Среди популярных видов, которые часто выращивают на фермах, — лосось (атлантический), осетровые, сибас, дорадо и многие виды креветок.

Дикая рыба, выросшая в естественной среде, питается тем, что заложено природой, и не получает искусственных добавок. Именно поэтому диетологи советуют отдавать предпочтение именно ей.

Рекомендации экспертов: какую рыбу покупать?

Опираясь на мнение диетологов, можно составить список наиболее полезных и безопасных видов рыбы, доступных в магазинах:

  1. Дальневосточные лососи (горбуша, кета, нерка): это дикая рыба, богатая не только омега-3, но и мощным антиоксидантом астаксантином, который придает ей характерный красный цвет.
  2. Треска и минтай: отличный источник чистого белка и йода с минимальным содержанием жира.
  3. Сайра, скумбрия, сельдь, камбала: доступные и очень полезные виды дикой морской рыбы, содержащие большое количество омега-3 и витаминов.
  4. Щука и окунь: если вы выбираете пресноводную рыбу, отдайте предпочтение хищникам — они считаются более "чистыми".
  5. Кальмары: прекрасный выбор морепродуктов, так как их пока не научились массово разводить на фермах.

Как отличить дикую рыбу на прилавке?

Хотя стопроцентной гарантии нет, некоторые внешние признаки могут помочь:

  • Окрас: у дикой рыбы он часто менее яркий и может быть неравномерным.
  • Плавники: обычно они крупнее и мощнее, чем у фермерской рыбы, которая меньше двигается.

Будьте внимательны: даже дикую рыбу могут обрабатывать химикатами для лучшего хранения или замораживать несколько раз.

Чтобы рыба принесла вашему здоровью максимальную пользу, выбирайте ее осознанно. Наилучшим вариантом была и остается дикая рыба, выловленная в экологически чистых водоемах. Обращайте внимание на ее происхождение и внешний вид, и тогда ваш рацион пополнится действительно ценным и безопасным продуктом.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 15:36
Фото: freepik.com
Первый канал / "Жить здорово!"✓ Надежный источник

