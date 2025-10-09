Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 9 октября

Четверг 9 октября
Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом

Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом
199

Дочь известного актера Брюса Уиллиса недавно поделилась своей историей о том, как она сталкивалась с травлей из-за своего внешнего сходства с отцом.

В своих откровениях 31-летняя Таллула Уиллис рассказала о том, как в школьные годы ее дразнили за черты лица, которые она унаследовала от знаменитого папы, особенно за его характерный подбородок. Это сходство в детстве воспринималось ею как нечто негативное, что приводило к множеству комплексов и внутренним переживаниям.

Таллула опубликовала в своем блоге коллаж, состоящий из фото молодого Брюса Уиллиса и своего собственного снимка. Она призналась, что этот аспект ее внешности был для нее источником страха и стыда. "Я даже не могла произнести слово 'подбородок', потому что это было моим грязным, греховным проклятием", — написала она. Девушка чувствовала себя несчастной из-за того, что стала объектом насмешек из-за черты, которая на самом деле была частью ее наследия, отмечает женский журнал Клео.ру.

В юности Таллула даже задумывалась о том, чтобы прибегнуть к пластической хирургии, чтобы изменить свою внешность и избавиться от "проблемного" подбородка. Однако со временем она научилась принимать себя такой, какая она есть. "Теперь я понимаю, что это мой самый драгоценный подарок", — отметила она, подчеркивая важность самопринятия и любви к себе.

Поклонники Таллулы поддержали ее, отмечая, что ее смелость и открытость служат важным примером для многих людей, которые сталкиваются с критикой своей внешности. В эпоху социальных сетей и постоянного сравнения с идеалами красоты такие истории становятся особенно актуальными и вдохновляющими. Таллула демонстрирует, что принятие себя — это путь к внутреннему спокойствию и уверенности.

Тем временем Брюс Уиллис уже несколько лет борется с деменцией, что стало серьезным испытанием для всей семьи. Его близкие, включая экс-супругу Деми Мур и нынешнюю жену Эмму Хемминг, стараются окружить актера заботой и поддержкой в этот трудный период. Эмма ранее делилась своими переживаниями и даже призналась, что перед тем, как узнать о болезни Брюса, думала о разводе.

9 октября 2025, 13:36
Брюс Уиллис. Фото: соцсети
В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева
В Москве экстренно госпитализировали известного актера и народного артиста РСФСР Александра Збруева. Как сообщает RidLife, 87-летний артист страдал от сильных болей в животе на протяжении нескольких дней, что в итоге привело его к решению вызвать скорую помощь.

В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам

В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам
Московский суд принял решение по трем искам, поданным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов столицы к известной телеведущей и медиаменеджеру Ксении Собчак. Суд удовлетворил требования фонда о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились у ответчицы.

77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак

77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак
77-летний Михаил Шуфутинский перенес экстренную операцию, вызванную серьезными подозрениями на рак. Эта новость шокировала поклонников, которые долгое время следят за его творчеством и жизнью. Все началось весной, когда у Шуфутинского было выявлено новообразование.

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью
С наступлением осени многие россияне сталкиваются с так называемым "аппетитным кризисом". Уменьшение светового дня и изменения в гормональном фоне могут вызывать повышенную тягу к сладкому и калорийным продуктам.

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод
С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний. Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка.

