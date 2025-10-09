В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева

В Москве экстренно госпитализировали известного актера и народного артиста РСФСР Александра Збруева.

Как сообщает RidLife, 87-летний артист страдал от сильных болей в животе на протяжении нескольких дней, что в итоге привело его к решению вызвать скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили у Збруева спазмы в кишечнике и экстренно доставили его в медицинское учреждение.

На данный момент состояние Александра Збруева оценивается как средней степени тяжести. Он находится под тщательным наблюдением врачей, которые проводят необходимые обследования и назначают лечение. Отмечается, что совсем недавно, месяц назад, актер не смог выйти на сцену театра "Ленком" из-за ухудшения самочувствия. Это произошло перед юбилейной постановкой "Вишневого сада", где он должен был сыграть одну из ключевых ролей — брата Раневской.

Ранее Збруев уже сталкивался с проблемами со здоровьем, когда перед спектаклем в "Ленкоме" он отказался от госпитализации. Актер тогда объяснял свое состояние повышением давления, но при этом утверждал, что ничего критичного в этом нет. Врачи рекомендовали ему соблюдать постельный режим, однако артист предпочел продолжить свою работу на сцене.

Александр Збруев — не только выдающийся актер, но и человек, чья жизнь и карьера неразрывно связаны с театром и кино. В своих недавних интервью он делился размышлениями о будущем, признавая, что не имеет четких планов на новый театральный сезон. "Хочу просто жить", — говорил он, подчеркивая важность здоровья и жизни в целом. Для него ежегодный сбор труппы в "Ленкоме" напоминает возвращение детей в школу 1 сентября — это время новых надежд и ожиданий.