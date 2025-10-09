В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 9 октября

10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова
В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам

219

Московский суд принял решение по трем искам, поданным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов столицы к известной телеведущей и медиаменеджеру Ксении Собчак.

Суд удовлетворил требования фонда о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились у ответчицы. Это решение стало предметом обсуждений в СМИ и социальных сетях, так как Собчак является одной из наиболее известных фигур в российском шоу-бизнесе.

Согласно материалам дела, иски касались различных видов задолженности: оплаты за жилую площадь, коммунальные услуги, а также отдельные платежи за тепло и электроэнергию. Однако точная сумма долга, которую Ксения Собчак должна выплатить, не была раскрыта в открытых источниках, что оставляет место для спекуляций и обсуждений.

Дела о взыскании долгов за коммунальные услуги с физических лиц — это довольно распространенная практика в российской судебной системе. Управляющие компании и специализированные фонды нередко обращаются в суды для принудительного взыскания задолженности. В случае, если должник не погашает свои обязательства, суд выносит решения, которые затем могут быть переданы судебным приставам для исполнения. Это может включать арест счетов или другие меры по принудительному взысканию.

На данный момент не поступало информации о том, собирается ли Ксения Собчак обжаловать решения суда. Важно отметить, что подобные ситуации могут возникать не только у знаменитостей, но и у обычных граждан. Неплатежи по коммунальным услугам могут привести к серьезным последствиям, включая судебные разбирательства и дополнительные финансовые нагрузки.

Собчак известна своим активным образом жизни и участием в различных проектах, однако данный случай подчеркивает, что даже публичные личности сталкиваются с финансовыми трудностями. Общественность активно обсуждает эту ситуацию, и многие выражают поддержку как самой телеведущей, так и управляющим компаниям, которые стремятся защитить свои права.

Такой прецедент также поднимает вопросы о финансовой грамотности и ответственности граждан за свои обязательства. В условиях экономической нестабильности важно помнить о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг и других обязательств. Это поможет избежать неприятных последствий и сохранить хорошую репутацию.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 10:19
Ксения Собчак. Кадр: YouTube-канал "Осторожно Собчак"
РИА Новости✓ Надежный источник

77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак

77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак
77-летний Михаил Шуфутинский перенес экстренную операцию, вызванную серьезными подозрениями на рак. Эта новость шокировала поклонников, которые долгое время следят за его творчеством и жизнью. Все началось весной, когда у Шуфутинского было выявлено новообразование.

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью
С наступлением осени многие россияне сталкиваются с так называемым "аппетитным кризисом". Уменьшение светового дня и изменения в гормональном фоне могут вызывать повышенную тягу к сладкому и калорийным продуктам.

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод
С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний. Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка.

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков
Своевременная пересадка комнатных растений – важный аспект ухода, который напрямую влияет на здоровье и общее состояние "зеленых питомцев". Игнорирование этой процедуры может привести к замедлению роста, появлению заболеваний и даже гибели растения. Существует несколько универсальных признаков, указывающих на необходимость пересадки.

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир
Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники. Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства.

