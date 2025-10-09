77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 9 октября

08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit
77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак

141

77-летний Михаил Шуфутинский перенес экстренную операцию, вызванную серьезными подозрениями на рак. Эта новость шокировала поклонников, которые долгое время следят за его творчеством и жизнью.

Все началось весной, когда у Шуфутинского было выявлено новообразование. Врачи, провели ряд обследований и пришли к выводу о потенциальной злокачественности опухоли. Это стало тревожным сигналом для самого артиста и его близких. Врачи настоятельно рекомендовали оперативное вмешательство, чтобы исключить возможность развития рака. Операция прошла успешно, и после нескольких дней в больнице Михаил Захарович смог вернуться домой.

Сейчас он находится на этапе восстановления и соблюдает рекомендации врачей, включая регулярные осмотры у онколога. Несмотря на все испытания, Шуфутинский не собирается отказываться от своей карьеры. Он вновь вышел на сцену, радуя своих поклонников новыми выступлениями и песнями. Это свидетельствует о его стойкости и любви к музыке, которая всегда была важной частью его жизни.

Интересно, что этот период восстановления совпал с важным личным событием: Шуфутинский завершил процесс отказа от американского гражданства и стал полноценным гражданином России. Этот шаг был для него значимым, так как он всегда подчеркивал свою связь с родиной и любовь к русской культуре.

На фоне новостей о здоровье Шуфутинского также стало известно о состоянии другого известного человека — Анатолия Кашпировского, главного мага СССР. Его экстренная госпитализация в Москве вызвала волну обсуждений среди поклонников и просто интересующихся его деятельностью. 86-летний Кашпировский столкнулся с ухудшением состояния на фоне онкологического заболевания и сейчас проходит курс лучевой терапии.


Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 08:59
Михаил Шуфутинский. Кадр: YouTube
Shot✓ Надежный источник

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

С наступлением осени многие россияне сталкиваются с так называемым "аппетитным кризисом". Уменьшение светового дня и изменения в гормональном фоне могут вызывать повышенную тягу к сладкому и калорийным продуктам.

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний. Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка.

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков

Своевременная пересадка комнатных растений – важный аспект ухода, который напрямую влияет на здоровье и общее состояние "зеленых питомцев". Игнорирование этой процедуры может привести к замедлению роста, появлению заболеваний и даже гибели растения. Существует несколько универсальных признаков, указывающих на необходимость пересадки.

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники. Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства.

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

Все больше исследований подтверждают: наш кишечник – это не просто орган пищеварения, а сложнейший центр управления. Клео.

