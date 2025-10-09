Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Четверг 9 октября

06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью

Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью
88

С наступлением осени многие россияне сталкиваются с так называемым "аппетитным кризисом".

Уменьшение светового дня и изменения в гормональном фоне могут вызывать повышенную тягу к сладкому и калорийным продуктам. Психотерапевт Ирина Крашкина из клиники академика Ройтберга рассказала о том, как справиться с этой проблемой и сохранить здоровье.

Влияние осени на аппетит

Осень — время, когда многие начинают замечать изменения в своем настроении и аппетите. Сокращение светового дня приводит к снижению выработки серотонина, что может вызывать желание съесть что-то сладкое или калорийное. Это явление знакомо многим: холодные дни и короткие вечера заставляют искать утешение в любимых лакомствах. Однако есть способы справиться с этой тягой, не прибегая к излишнему потреблению сахара.

Полезные перекусы

Один из простых способов преодолеть осенний аппетитный кризис — это регулярные и сбалансированные перекусы. Крашкина рекомендует выбирать продукты, богатые белком и клетчаткой, такие как орехи, фрукты и йогурт. Эти продукты не только насыщают, но и способствуют более длительному ощущению сытости. Например, горсть орехов или порция йогурта с ягодами могут стать отличной альтернативой сладостям.

Прогулки на свежем воздухе

Кроме того, психотерапевт подчеркивает важность физической активности. Прогулки на свежем воздухе в течение 20-30 минут каждое утро способствуют выработке серотонина и помогают улучшить настроение. Это может существенно снизить желание употреблять лишние калории. Простая утренняя прогулка не только укрепляет здоровье, но и помогает справиться с тягой к сладкому.

Осознанное питание

Также стоит обратить внимание на осознанное питание. Это включает в себя замещение привычек: вместо сладкого вечера можно выпить травяной чай или поесть фрукты. Медленный прием пищи без использования гаджетов позволяет лучше контролировать количество съедаемого и способствует насыщению. Крашкина рекомендует снижать порции на 20-30%, что поможет избежать переедания.

Ведение дневника настроения

Еще один полезный совет — вести дневник настроения. Записывая свои эмоции и время приемов пищи, можно лучше понять триггеры переедания и научиться управлять своими желаниями. Этот метод помогает осознанно подходить к своему питанию и выявлять моменты, когда хочется поесть не из-за голода, а из-за стресса или усталости.

Ритуалы "малых удовольствий"

Крашкина также предлагает практиковать ритуалы "малых удовольствий". Это может быть небольшая награда за соблюдение плана питания — например, чашка любимого чая или одна конфета. Такие ритуалы помогают создать положительное отношение к процессу питания и делают его более приятным.

Осень не должна становиться временем избыточного потребления сладостей и калорийной пищи. С помощью простых стратегий, таких как сбалансированные перекусы, прогулки на свежем воздухе и осознанное питание, можно преодолеть «аппетитный кризис» и сохранить здоровье.

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2025, 06:51
Фото: Freepik
Lenta.ru✓ Надежный источник

По теме

Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод
С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний. Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка.

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков
Своевременная пересадка комнатных растений – важный аспект ухода, который напрямую влияет на здоровье и общее состояние "зеленых питомцев". Игнорирование этой процедуры может привести к замедлению роста, появлению заболеваний и даже гибели растения. Существует несколько универсальных признаков, указывающих на необходимость пересадки.

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир
Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники. Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства.

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением
Все больше исследований подтверждают: наш кишечник – это не просто орган пищеварения, а сложнейший центр управления. Клео.

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый
Многие из нас принимают лекарства, но мало кто задумывается, что эффективность таблетки зависит не только от ее состава, но и от того, как мы ее принимаем. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три простых, но критически важных правила, соблюдение которых поможет получить максимальную пользу от лечения и избежать опасных побочных эффектов.

Выбор читателей

07/10ВтрЕлена Воробей попала в тюрьму 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 07/10Втр"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 07/10Втр"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 07/10ВтрПолина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме