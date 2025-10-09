Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 9 октября

03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день
Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод

110

С наступлением холодного времени года многие россияне начинают задумываться о том, как защитить свое здоровье от простудных заболеваний.

Однако не все знают, что распахнутая одежда в холод может представлять собой серьезную угрозу для организма, выходящей за рамки обычного насморка. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин.

По словам эксперта, распахивание одежды в холод — это своего рода испытание для нашего тела. Организм человека стремится поддерживать постоянную температуру внутренних органов, и когда мы выходим на улицу с открытой грудью или шеей, мы запускаем механизм интенсивной теплоотдачи. Холодный воздух проникает под одежду и начинает омывать кожу, забирая с собой тепло. В ответ на это тело активирует мышечную дрожь — естественный способ выработки энергии для согревания.

Однако если утечка тепла становится слишком значительной, организму может не хватить ресурсов для поддержания нормальной температуры. Как поясняет Калюжин, одно из самых коварных последствий такого переохлаждения — это рефлекторный спазм сосудов. Резкое охлаждение кожи приводит к сужению кровеносных сосудов, что в первую очередь отражается на дыхательной системе. Слизистая оболочка горла и бронхов недополучает необходимое количество крови, становится сухой и уязвимой, что открывает путь для вирусов и бактерий.

Калюжин также отмечает, что резкое охлаждение может привести к болезненным спазмам и воспалению мышц спины и шеи, что в народе часто называют «продуло». Кроме того, переохлаждение поясницы может спровоцировать обострение цистита или пиелонефрита. Эти состояния могут значительно ухудшить качество жизни и потребовать длительного лечения.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями перепады температур особенно опасны. Холод способен вызвать спазм коронарных сосудов, которые питают сердечную мышцу, что может привести к приступу стенокардии. Таким образом, застегнутая одежда — это не просто вопрос стиля или моды, а важный аспект заботы о собственном здоровье. Простое действие, такое как закрытие груди и шеи, помогает организму сохранить энергию и поддерживать иммунитет.

9 октября 2025, 03:44
Фото: Freepik
Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков

Своевременная пересадка комнатных растений – важный аспект ухода, который напрямую влияет на здоровье и общее состояние "зеленых питомцев". Игнорирование этой процедуры может привести к замедлению роста, появлению заболеваний и даже гибели растения. Существует несколько универсальных признаков, указывающих на необходимость пересадки.

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники. Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства.

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

Все больше исследований подтверждают: наш кишечник – это не просто орган пищеварения, а сложнейший центр управления. Клео.

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

Многие из нас принимают лекарства, но мало кто задумывается, что эффективность таблетки зависит не только от ее состава, но и от того, как мы ее принимаем. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три простых, но критически важных правила, соблюдение которых поможет получить максимальную пользу от лечения и избежать опасных побочных эффектов.

Незримая связь: как тревога матери передается ребенку

Ученые пришли к выводу, что поддержка ментального здоровья матерей является ключевым фактором в профилактике тревожных расстройств у детей. Взгляд на семью как на единую системуВ отличие от предыдущих работ, которые рассматривали лишь отдельные взаимодействия "мать–ребенок", это исследование впервые проанализировало психическое здоровье всей семьи как единой, динамичной системы, сообщает Ridlife.

