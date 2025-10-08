Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Среда 8 октября

21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир

Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир
62

Когда речь заходит о российских продуктах, известных за рубежом, на ум сразу приходят икра, водка и, возможно, тульские пряники.

Однако сегодня на полках магазинов в Азии, Европе и даже Африке можно найти куда более привычные для нас лакомства. От сырников до кабачковой икры — рассказываем о российских продуктах, которые нашли своих преданных поклонников по всему миру.

1. Шоколад, который подстроился под чужой вкус

Классический "Бабаевский" или "Коркунов" давно стали популярными сувенирами, но настоящий прорыв совершила знакомая с детства "Аленка". Ее главным рынком стал Китай, где экспорт российского шоколада за последний год вырос на 200%.

Секрет успеха — в гибкости производителя. Китайские блогеры похвалили "Аленку" за натуральный молочный вкус, но отметили, что она слишком сладкая для азиатского потребителя. Фабрика отреагировала мгновенно: специально для Китая стали выпускать версию с меньшим содержанием сахара. А чтобы окончательно покорить местный рынок, создали эксклюзивный вкус — "Аленка" с зеленым чаем.

2. Сырники, сгущенка и "Сибирский уголь"

Молочные продукты из России уверенно завоевывают мир. Наша сгущенка успешно конкурирует с греческой на прилавках Турции, а глазированные сырки "А. Ростагрокомплекс" уже можно купить в Японии.

Но настоящей звездой стали сырники. В замороженном виде их продают в магазинах русских продуктов, а в ресторанах подают как изысканный десерт. Недавно сырники даже вошли в топ-25 самых популярных сладких блюд мира, оказавшись в одном ряду с французским крем-брюле и бельгийскими вафлями.

Еще одна наша гордость — мороженое. В Китае обожают российские бренды, например, "Чистую линию". Но особый восторг у китайцев вызывает необычное черное мороженое "Сибирский уголь" с Кузбасса.

3. Белевская пастила, ставшая "фруктовым пирожком"

Необычный кисло-сладкий десерт из печеных яблок пришелся по вкусу в Европе и Азии. Однако для выхода на азиатский рынок потребовались серьезные изменения. Во-первых, пришлось адаптировать упаковку: в Японии избегают белого цвета, а в Корее и Таиланде — темных оттенков.

Во-вторых, во многих языках просто нет слова "пастила". В Китае вышли из положения, назвав продукт "Белефу Чжуань гуо гао", что переводится как "белевский мягкий фруктовый пирожок".

4. Грибы, которые ценят гурманы

Россия активно поставляет грибы в Европу и ОАЭ. Правда, если у нас на столе можно встретить десятки видов, то за рубежом ценят лишь некоторые. Главными экспортными хитами стали лисички, шампиньоны и белые грибы. Их с удовольствием покупают для ресторанов и деликатесных лавок.

5. Соленья и "икра в русском стиле"

Маринованные огурцы и помидоры бренда "Дядя Ваня" сегодня можно встретить в ОАЭ, Израиле и даже Австралии. Но настоящий культурный шок у иностранцев вызывает наша кабачковая и баклажанная икра.

Поскольку аналогов этому продукту в мире почти нет, на полках зарубежных магазинов можно встретить баночки с надписью "икра в русском стиле". Правда, не все рынки оказались готовы к таким закускам. Например, китайцам до сих пор сложно воспринимать соленые огурцы и овощную икру как самостоятельное готовое блюдо.

6. Мед, который признали лучшим в мире

Алтайский и башкирский мед, собранный с редких целебных трав, давно стал визитной карточкой России. Сегодня его продают не только в странах СНГ, но и в США, Германии и Марокко.

Но главный триумф связан с десертом на его основе. Всемирно известный гастрономический путеводитель признал наш торт "Медовик" лучшим десертом в мире, оставив позади 50 стран-конкурентов. Это лучшее доказательство того, что российским производителям есть чем удивить и порадовать гурманов по всему миру.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2025, 21:23
Фото сгенерировано в Шедеврум
"Лайфхакер"✓ Надежный источник

По теме

Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением
Все больше исследований подтверждают: наш кишечник – это не просто орган пищеварения, а сложнейший центр управления. Клео.

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый
Многие из нас принимают лекарства, но мало кто задумывается, что эффективность таблетки зависит не только от ее состава, но и от того, как мы ее принимаем. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три простых, но критически важных правила, соблюдение которых поможет получить максимальную пользу от лечения и избежать опасных побочных эффектов.

Незримая связь: как тревога матери передается ребенку

Незримая связь: как тревога матери передается ребенку
Ученые пришли к выводу, что поддержка ментального здоровья матерей является ключевым фактором в профилактике тревожных расстройств у детей. Взгляд на семью как на единую системуВ отличие от предыдущих работ, которые рассматривали лишь отдельные взаимодействия "мать–ребенок", это исследование впервые проанализировало психическое здоровье всей семьи как единой, динамичной системы, сообщает Ridlife.

Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?

Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?
Современные эксперты – от психологов до финансовых консультантов – уверены: дата рождения – это не приговор, а лишь карта потенциальных вызовов, зная которую, можно построить верный маршрут к благополучию. на что обращают внимание нумерологи?Специалисты по символике чисел выделяют несколько "вибраций", способных создавать сложности в материальной сфере.

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями
В Сеченовском Университете разрабатывают принципиально новый подход к терапии онкологических заболеваний. В основе инновационного метода лежат фундаментальные открытия в иммунологии, отмеченные Нобелевской премией.

Выбор читателей

07/10ВтрЕлена Воробей попала в тюрьму 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 07/10Втр"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 07/10ВтрПолина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 07/10Втр"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 07/10Втр"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ