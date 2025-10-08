Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением

185

Все больше исследований подтверждают: наш кишечник – это не просто орган пищеварения, а сложнейший центр управления.

Клео.ру вместе с врачом-диетологом Екатериной Шебедя разобрался, как устроен этот внутренний мир и что нужно делать, чтобы он работал на нас, а не против.

Почему кишечник так важен? Три столпа здоровья

1. Пищеварение и иммунитет: крепость изнутри

Микрофлора — это миллиарды невидимых помощников. Они расщепляют растительную клетчатку, синтезируют важнейшие жирные кислоты, которые питают стенки кишечника, и укрепляют его барьерную функцию. Здоровый кишечный барьер — это щит, который защищает нас от воспалений, помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск хронических заболеваний.

Важный факт: более 70% всех иммунных клеток нашего организма сосредоточено именно в кишечнике.

2. Ось "кишечник–кожа": красота начинается изнутри

Связь между состоянием кишечника и кожи активно изучается, и уже сейчас очевидно: дисбаланс микрофлоры часто идет рука об руку с акне, экземой и псориазом. Когда в кишечнике царит хаос, кожа становится более чувствительной и склонной к воспалениям. И наоборот, здоровый микробиом помогает снизить общий уровень воспаления в организме, делая кожу чистой и менее реактивной.

3. Ось "кишечник–мозг": ваше настроение рождается здесь

Удивительно, но до 90% серотонина, известного как "гормон счастья", вырабатывается именно в кишечнике. Наши микроорганизмы играют ключевую роль в этом процессе. Нарушение баланса микрофлоры может напрямую влиять на эмоциональный фон, провоцировать тревожность и даже ухудшать качество сна.

Чем кормить свой "второй мозг"?

Главная пища для полезных бактерий — это клетчатка.

  • Основа рациона: овощи, фрукты, цельные крупы, бобовые, орехи и семена. Они создают идеальную питательную среду для роста дружественной микрофлоры.
  • Правило 30 растений: есть научно обоснованная рекомендация — старайтесь съедать 30 разных растительных продуктов в неделю. Это могут быть любые овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, семечки, крупы или бобовые. Чем разнообразнее ваш рацион, тем сильнее и устойчивее ваш микробиом.
  • Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, несладкий йогурт и кефир — это естественные источники полезных бактерий (пробиотиков) и пищи для них (пребиотиков). Они помогают стимулировать рост собственной микрофлоры.

Фото: freepik.com

Что разрушает наш внутренний мир?

Баланс микробиоты — вещь хрупкая. Вот главные враги здоровья кишечника:

– Антибиотики: принимать строго по назначению врача, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии.

– Хронический стресс и недосып: нарушают регуляцию всего организма, включая пищеварение.

– Нерегулярное питание: хаотичные приемы пищи — стресс для пищеварительной системы.

– Мало клетчатки: рацион, бедный овощами и цельными продуктами, оставляет полезные бактерии "голодными".

Фото: freepik.com

Как понять, что микробиом не в порядке?

Специфических симптомов нет, но на проблемы может указывать комплекс признаков:

  • Вздутие, газы, тяжесть после еды.
  • Запоры или диарея.
  • Хроническая усталость и апатия.
  • Нестабильное настроение, повышенная тревожность.
  • Кожные высыпания, акне, дерматиты.

Фото: freepik.com

Важно: не стоит ставить себе диагноз самостоятельно. Доступные сегодня анализы на микробиоту не дают полной картины. Они определяют лишь малую долю бактерий и бесполезны для оценки общего состояния.

План действий: 5 шагов к здоровому кишечнику

Поддержание здорового микробиома — это не краткосрочный курс лечения, а образ жизни.

Ваша микрофлора любит стабильность, ритм и натуральную пищу.

1. Сон: спите не менее 7–8 часов в сутки.

2. Питание: сделайте основой рациона разнообразные растительные продукты (то самое правило 30).

3. Вода: пейте достаточное количество чистой воды в течение дня.

4. Движение: регулярная умеренная физическая активность улучшает моторику кишечника.

5. Стресс-менеджмент: найдите свой способ расслабляться — прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики, хобби или ограничение времени в гаджетах перед сном.

Когда эти условия соблюдаются, ваш "второй мозг" ответит вам хорошим самочувствием, чистой кожей, стабильным настроением и высоким уровнем энергии.

8 октября 2025, 20:33
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

