Среда 8 октября

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

11

Многие из нас принимают лекарства, но мало кто задумывается, что эффективность таблетки зависит не только от ее состава, но и от того, как мы ее принимаем.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три простых, но критически важных правила, соблюдение которых поможет получить максимальную пользу от лечения и избежать опасных побочных эффектов.

Правило №1: запивать только чистой водой

Это самое базовое, но часто нарушаемое правило. Лекарства предназначены для взаимодействия с водой, а не с другими напитками, которые могут непредсказуемо изменить их свойства.

"Если вы запиваете статины [препараты для снижения холестерина] грейпфрутовым соком, они не всасываются, так как перерабатываются по одной и той же ферментной цепочке", — объясняет доктор Мясников.

Другие распространенные ошибки:

  • Молоко: оно может полностью блокировать действие некоторых антибиотиков, например, тетрациклинового ряда.
  • Чай и кофе: содержащийся в них танин может образовывать нерастворимые соединения, снижая эффективность препаратов.
  • Алкоголь: категорически запрещен, так как может привести к токсическому поражению печени и непредсказуемым реакциям.

Важен и еще один момент: нельзя глотать таблетку всухую. Это может привести к эзофагиту — раздражению и даже химическому ожогу пищевода. Всегда запивайте лекарство достаточным количеством воды (около половины стакана).

Правило №2: уточнять — до, во время или после еды

По словам врача, в 90% случаев время приема относительно еды не имеет решающего значения. Но оставшиеся 10% — это те случаи, когда ошибка может свести на нет всю пользу от лечения или даже навредить.

"Такие лекарства, как аспирин, сами по себе являются кислотой. При взаимодействии с желудочной кислотой натощак они могут вызвать эрозии и язвы", — предупреждает Мясников.

Примеры, когда это важно:

  • Натощак принимают: мочегонные средства и препараты от повышенной кислотности. Последние должны успеть образовать на стенках пустого желудка защитную пленку.
  • Во время или после еды принимают: препараты, которые могут раздражать слизистую желудка (например, аспирин, некоторые противовоспалительные).

Главный вывод: не действуйте по привычке. Всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям врача, который назначил препарат.

Правило №3: строго по часам

Это правило доктор Мясников считает самым главным, потому что именно оно обеспечивает стабильность лечения.

"Интервал между приемами — это и есть лечение", — подчеркивает эксперт.

Для того чтобы лекарство работало, его концентрация в крови должна поддерживаться на определенном уровне. Если вы приняли таблетку утром, а про вечернюю забыли или выпили ее со значительным опозданием, лечебная концентрация падает. Организм остается без защиты, и эффективность всего курса резко снижается.

Практический совет: чтобы не забывать, используйте будильники на телефоне или специальные приложения-напоминания.

Соблюдение этих трех простых принципов — запивать водой, следить за временем приема пищи и строго соблюдать интервалы — превращает простое глотание таблеток в по-настоящему эффективный лечебный процесс.

8 октября 2025, 19:35
Фото: freepik.com
"Доктор Мясников"✓ Надежный источник

Незримая связь: как тревога матери передается ребенку

Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями

Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян

Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны"

