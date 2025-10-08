Незримая связь: как тревога матери передается ребенку

Ученые пришли к выводу, что поддержка ментального здоровья матерей является ключевым фактором в профилактике тревожных расстройств у детей.

Взгляд на семью как на единую систему

В отличие от предыдущих работ, которые рассматривали лишь отдельные взаимодействия "мать–ребенок", это исследование впервые проанализировало психическое здоровье всей семьи как единой, динамичной системы, сообщает Ridlife. Ученые изучили данные 3757 семей в период с 2009 по 2022 год, чтобы отследить, как тревога и депрессия у родителей и детей (до 16 лет) влияют друг на друга с течением времени.

Для визуализации этих сложных связей исследователи создали специальные "сетевые карты", которые наглядно показали, кто на кого и как влияет в семейной системе.

Прямая связь и косвенное влияние

Анализ данных подтвердил то, что многие родители чувствовали интуитивно:

Прямое влияние матери: уровень тревоги и подавленности у матери тесно связан с настроением и беспокойством ее ребенка.

уровень тревоги и подавленности у матери тесно связан с настроением и беспокойством ее ребенка. Косвенное влияние отца: эмоциональное состояние отца также важно, но оно влияет на ребенка не напрямую, а через мать. То есть, стресс отца может усиливать напряжение матери, которое, в свою очередь, отражается на ребенке.

эмоциональное состояние отца также важно, но оно влияет на ребенка не напрямую, а через мать. То есть, стресс отца может усиливать напряжение матери, которое, в свою очередь, отражается на ребенке. Связь ослабевает с возрастом: влияние материнской тревоги становится менее выраженным, когда дети достигают подросткового возраста и начинают формировать более тесные связи с друзьями и другими взрослыми вне семьи.

влияние материнской тревоги становится менее выраженным, когда дети достигают подросткового возраста и начинают формировать более тесные связи с друзьями и другими взрослыми вне семьи. Это двусторонний процесс: беспокойство ребенка, в свою очередь, усиливает эмоциональное напряжение матери, создавая замкнутый круг.

Почему именно матери?

Ученые связывают такую сильную связь с традиционным распределением ролей, которое до сих пор сохраняется во многих семьях. Как правило, именно матери проводят с детьми больше времени и несут основную нагрузку по организации быта, воспитания и эмоциональной поддержки.

Наблюдая за матерью, ребенок с ранних лет бессознательно перенимает ее способы реагирования на стресс и трудности. Если мама часто тревожится, ребенок учится воспринимать мир как небезопасное место.

Поддержать маму — значит помочь ребенку

Авторы исследования подчеркивают, что эмоциональные расстройства у детей сегодня диагностируются все раньше. При лечении таких состояний крайне важно учитывать атмосферу во всей семье, а не фокусироваться только на ребенке.

Вывод очевиден: целенаправленная психологическая поддержка матерей и работа над снижением их уровня тревожности — это не просто забота о женщине, а прямая и эффективная инвестиция в психическое здоровье следующего поколения. Уменьшая стресс матери, мы даем ребенку шанс расти в более спокойной и стабильной среде, что значительно снижает риск развития у него ментальных проблем.