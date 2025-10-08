Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Среда 8 октября

16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями

Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями
143

В Сеченовском Университете разрабатывают принципиально новый подход к терапии онкологических заболеваний.

В основе инновационного метода лежат фундаментальные открытия в иммунологии, отмеченные Нобелевской премией. Ученые научились "программировать" иммунные клетки, превращая их в высокоточное оружие, которое способно подавлять раковые опухоли, не затрагивая здоровые ткани.

В чем суть нобелевского открытия?

Иммунная система — это сложнейший механизм, который постоянно решает две задачи: уничтожить чужеродных захватчиков (вирусы, бактерии) и не атаковать собственные клетки организма. За этот хрупкий баланс отвечают особые "клетки-миротворцы" — регуляторные Т-клетки (Treg). Их главная задача — вовремя остановить иммунную атаку, чтобы она не повредила здоровым тканям.

Фундаментальное открытие, изменившее наше понимание иммунитета, заключалось в расшифровке механизма работы этих клеток. Ученые выяснили, что их "переключателем" является ген FOXP3. Это знание открыло путь к управлению иммунным ответом: его можно либо подавлять (например, при аутоиммунных заболеваниях или для предотвращения отторжения органов), либо, наоборот, стимулировать.

Как это работает на практике: "клеточные снайперы"

На основе этих знаний в Лаборатории иммунной инженерии Сеченовского Университета создают инновационную технологию.

"Мы разрабатываем платформу для создания терапевтических Т-клеток, способных целенаправленно атаковать опухолевые клетки", — объясняет заведующая лабораторией Елена Голикова.

По сути, ученые превращают обычные Т-клетки в высокоточных "клеточных снайперов". Происходит это так:

1. У пациента забирают его собственные Т-клетки.

2. В лаборатории в них встраивают два ключевых гена:

    Ген FOXP3, который дает клетке команду "подавлять" иммунные реакции.

      Ген Т-клеточного рецептора (TCR), который служит "системой наведения". Этот рецептор запрограммирован распознавать уникальные маркеры (антигены) на поверхности конкретных раковых клеток.

      В результате получается инженерная регуляторная Т-клетка, которая, попав обратно в организм, направляется прямо к опухоли и начинает прицельно подавлять именно те процессы, которые позволяют раку расти и защищаться от иммунитета.

      Главное преимущество — точность

      Такой подход решает одну из главных проблем современной онкологии — побочные эффекты. В отличие от традиционной химиотерапии, которая бьет по всему организму, или стандартной иммунотерапии, которая может вызвать неконтролируемые аутоиммунные реакции, новый метод действует локально.

      "Это позволяет создавать инженерные регуляторные Т-клетки, которые не просто подавляют иммунитет глобально, а прицельно модулируют его именно в нужном месте и в нужное время", — подчеркивает Голикова.

      Первый клеточный препарат, нацеленный на конкретную опухолевую мишень, уже успешно прошел доклинические испытания. Сейчас ученые совместно с новосибирским НИИ фундаментальной и клинической иммунологии планируют расширять возможности этой технологии.

      "Благодаря таким разработкам российская наука становится полноправным участником глобального движения по созданию клеточных терапий следующего поколения", — заключила специалист.

      Шоу-бизнес в Telegram

      8 октября 2025, 15:43
      Фото: freepik.com
      Наука Mail✓ Надежный источник

      По теме

      Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме?

      6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза

      Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?

      Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?
      Современные эксперты – от психологов до финансовых консультантов – уверены: дата рождения – это не приговор, а лишь карта потенциальных вызовов, зная которую, можно построить верный маршрут к благополучию. на что обращают внимание нумерологи?Специалисты по символике чисел выделяют несколько "вибраций", способных создавать сложности в материальной сфере.

      Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян

      Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян
      Красивый балкон, утопающий в цветах, – мечта многих горожан. Яркие петуньи, ароматные герани и другие растения создают атмосферу уюта и гармонии.

      Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны"

      Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны"
      Тимоти Шаламе в очередной раз дал повод для обсуждений. На этот раз кардинальным преображением во внешности. В недавнем ролике "Марти Суприм", опубликованном 7 октября, кумир молодежи предстал с новой прической и в стильных очках, что стало настоящей сенсацией в социальных сетях.

      Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания

      Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания
      Евгений Плющенко поделился своими размышлениями о том, как ему надоедает фигурное катание. Несмотря на свои выдающиеся достижения, включая два олимпийских золота и многочисленные титулы чемпионов мира и Европы, один из самых известных фигуристов в истории осознает, что жизнь не ограничивается лишь спортом. Евгений Плющенко поделился своими размышлениями о том, как ему надоедает фигурное катание.

      Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру

      Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру
      Затопление квартиры – это неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Однако, если у вас есть страховка, вы можете рассчитывать на компенсацию ущерба. Тем не менее, эксперты предупреждают, что страховые компании могут отказать в выплате.

      Выбор читателей

      07/10ВтрЕлена Воробей попала в тюрьму 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06/10ПндРедкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 07/10ВтрПолина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 07/10Втр"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 06/10ПндКак пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата