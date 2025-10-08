Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания

Евгений Плющенко поделился своими размышлениями о том, как ему надоедает фигурное катание. Несмотря на свои выдающиеся достижения, включая два олимпийских золота и многочисленные титулы чемпионов мира и Европы, один из самых известных фигуристов в истории осознает, что жизнь не ограничивается лишь спортом.

"Фигурное катание — это прекрасно, но я чувствую, что пришло время заниматься чем-то другим", — признается он. В последнее время Евгений проявляет интерес к сельскому хозяйству. Он даже посетил один из поволжских регионов с целью присмотреть землю для создания собственного хозяйства, отмечает RidLife. "Я мечтаю завести быков, коров и коз, чтобы обеспечить себя и своих спортсменов натуральным мясом", — добавил он с энтузиазмом.

Плющенко также говорит о своей любви к лошадям. После нескольких операций и долгих периодов восстановления он решил создать конное хозяйство. "Представляю себе: картошка с лучком, помидоры, огурцы, прогулки на свежем воздухе, рыбалка и охота — это прекрасно", — делится он своими мечтами о жизни на природе.

Недавно в разговоре с Плющенко упоминался Хабиб Нурмагомедов, который говорил о деградации общества за последние 20 лет. "Все сидят в телефонах", — заметил Нурмагомедов. На это Плющенко ответил: "Именно поэтому я хочу создать свое хозяйство! Это позволит мне быть ближе к земле, к природе". Он вспоминает случай из своего детства, когда его отец управлял хозяйством под Петербургом. "Однажды ночью волки пришли и погрызли 40 баранов. Нам пришлось начинать с нуля", — рассказывает он с улыбкой.

Несмотря на то что фигурное катание требует много усилий и времени, Плющенко признается, что оно иногда надоедает. "Когда ты тренируешь одну группу, ты не успеваешь уставать, а вот когда работаешь с двумя или тремя группами — это уже тяжело", — говорит он. Поэтому ему хочется разнообразия и новых впечатлений.

Евгений Плющенко завершил свою спортивную карьеру в марте 2017 года и вскоре после этого открыл академию фигурного катания в Москве под названием "Ангелы Плющенко". Эта академия стала важным шагом в его жизни, позволяя передавать свои знания и опыт молодым спортсменам. Однако теперь он ищет новые горизонты и возможности для самовыражения вне льда.