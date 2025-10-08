Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру

2

Затопление квартиры – это неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Однако, если у вас есть страховка, вы можете рассчитывать на компенсацию ущерба.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что страховые компании могут отказать в выплате. Мария Иваткина, специалист проекта НИФИ Минфина России, выделила пять основных причин, по которым россиянам могут отказать в компенсации.

1. Задержка с обращением в страховую компанию

Первая и наиболее распространенная причина отказа — задержка с уведомлением страховой компании о происшествии. Согласно правилам, клиенты должны сообщить о затоплении в течение 3–5 дней после инцидента. Если вы ждете более двух недель, вероятность отказа значительно возрастает. Чтобы избежать этой проблемы, важно уведомить страховую в день происшествия или как можно скорее после него.

2. Неправильное оформление акта о заливе

Вторая причина отказа заключается в неверном оформлении акта о заливе. Этот документ должен содержать точные данные о причине затопления, а также подписи членов комиссии, которые его составили. Если акт будет оформлен небрежно или не будет содержать необходимой информации, страховая компания может отклонить ваш запрос. Кроме того, стоит помнить, что страхование не покрывает случаи затопления, произошедшие из-за нарушений при проведении ремонта или преднамеренных действий владельца.

3. Бездействие владельца

Третья причина — бездействие владельца квартиры. Если после затопления вы не предприняли никаких мер для минимизации ущерба или защиты имущества, страховая компания может снизить размер выплат или вовсе отказать в них. Например, если вы не закрыли окна или двери во время дождя, это может быть расценено как небрежность с вашей стороны.

4. Завышенная сумма ущерба

Четвертая причина отказа связана с завышенной суммой ущерба. Если вы указываете сумму, значительно превышающую реальную стоимость поврежденного имущества, это также может вызвать сомнения у страховой компании. Важно предоставить все необходимые документы и доказательства для обоснования заявленной суммы. Отсутствие документов, подтверждающих наличие поврежденной техники или мебели в квартире, может стать еще одной причиной для отказа.

5. Отсутствие доказательств

Пятая причина заключается в отсутствии доказательств того, что поврежденные предметы действительно находились в квартире на момент затопления. Страховая компания требует подтверждения наличия имущества, которое подлежит компенсации. Поэтому важно сохранять чеки и фотографии ваших вещей, чтобы избежать проблем с получением выплат.

Чтобы избежать отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру, россиянам следует внимательно относиться к каждому этапу — от своевременного обращения в страховую компанию до правильного оформления документов. Помните о необходимости документирования ущерба и сохранения всех подтверждающих материалов. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам минимизировать риски и получить положенное возмещение ущерба.

8 октября 2025, 09:58
Фото: Freepik
IrkutskMedia.ru✓ Надежный источник

Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург

Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья организма, фильтруя кровь и удаляя излишки жидкости и токсинов. Однако некоторые напитки могут негативно влиять на их функцию.

Вопрос долгов по коммунальным услугам становится все более актуальным для многих россиян. Как показывает практика, даже незначительная задолженность может вызвать серьезные последствия, включая визит судебных приставов.

По последним данным, опубликованным агентством Reuters, самолет Airbus A320 стал самым массовым реактивным лайнером в истории гражданской авиации. Этот успех стал значительным достижением для компании Airbus, которая смогла обойти своего главного конкурента, американскую Boeing, в одном из ключевых аспектов авиационной индустрии.

С возрастом многие россияне начинают сталкиваться с проблемами сна. По словам сомнолога Ильи Смирнова, такие изменения могут возникать по нескольким причинам.

Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями. Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение.

