Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Среда 8 октября

03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим
Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории

Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории
139

По последним данным, опубликованным агентством Reuters, самолет Airbus A320 стал самым массовым реактивным лайнером в истории гражданской авиации.

Этот успех стал значительным достижением для компании Airbus, которая смогла обойти своего главного конкурента, американскую Boeing, в одном из ключевых аспектов авиационной индустрии.

Рекордные продажи

С момента начала эксплуатации Airbus A320 было продано впечатляющее количество — 12 260 самолетов. Этот рекорд был установлен, когда очередной самолет был передан авиакомпании Flynas, базирующейся в Саудовской Аравии. Успех A320 не только подчеркивает его популярность среди авиакомпаний, но и свидетельствует о высоком уровне доверия к этому воздушному судну со стороны операторов по всему миру.

Конкуренция с Boeing

В последние годы Airbus значительно укрепила свои позиции на рынке, особенно в свете недавних изменений в глобальной авиационной индустрии. В апреле текущего года стало известно, что Boeing потеряла свои позиции на китайском рынке, который ранее считался одним из самых перспективных для американского производителя. В то время как Airbus активно наращивала объемы поставок, Boeing столкнулась с трудностями.

По итогам 2024 года Boeing смогла поставить клиентам всего 348 коммерческих самолетов. В противовес этому, Airbus отчиталась о поставках 766 бортов, что является наилучшим результатом с 2019 года. Разрыв между двумя крупнейшими производителями авиационной техники достиг рекордного уровня, что подчеркивает текущее преимущество Airbus.

Причины успеха A320

Одной из причин успеха A320 является его универсальность и экономичность. Этот самолет идеально подходит для коротких и средних рейсов, что делает его привлекательным выбором для многих авиакомпаний. Также стоит отметить высокую степень комфорта для пассажиров и надежность конструкции, что добавляет дополнительные плюсы в его пользу.

Кроме того, Airbus активно внедряет новые технологии и улучшения в модели A320, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на фоне быстро меняющихся требований рынка. Непрерывные инновации и обновления делают этот самолет актуальным и востребованным среди операторов.

8 октября 2025, 03:52
Фото: Freepik
Reuters✓ Надежный источник

Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже

Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение

Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение
С возрастом многие россияне начинают сталкиваться с проблемами сна. По словам сомнолога Ильи Смирнова, такие изменения могут возникать по нескольким причинам.

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом
Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями. Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение.

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов
Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов. Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии.

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу
Этот день в народном календаре носил особенное имя – Фекла Заревница. Наши предки считали его мистическим временем, когда огонь и нить обретали особую силу. Магия огня: зажгите свою "заревницу"Главное прозвище дня — Заревница — связано с огнем.

Елена Воробей попала в тюрьму

Елена Воробей попала в тюрьму
Комикесса не ожидала такого на съемках шоу. Елена стала участницей нового телепроекта "Форт.

