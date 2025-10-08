Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 7 октября

Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение

144

С возрастом многие россияне начинают сталкиваться с проблемами сна.

По словам сомнолога Ильи Смирнова, такие изменения могут возникать по нескольким причинам. В этом материале мы рассмотрим основные факторы, влияющие на качество сна после 40 лет, а также предложим рекомендации для улучшения ночного отдыха.

Причины ухудшения сна

1. Хронический стресс

Одной из главных причин проблем со сном является хронический стресс. Постоянное напряжение на работе или в личной жизни накапливается, истощая нервную систему. Смирнов отмечает, что по мере накопления усталости требуется больше времени для восстановления. Хронический стресс не только ухудшает качество сна, но и может привести к различным заболеваниям.

2. Изменения гормонального фона

С возрастом уровень мелатонина и других гормонов, регулирующих циклы сна, начинает меняться. Эти гормональные колебания могут вызывать трудности с засыпанием и нарушать циклы глубокого сна. В результате человек может просыпаться несколько раз за ночь или рано утром, не чувствуя себя отдохнувшим.

3. Хронические заболевания

Проблемы со сном могут также быть связаны с наличием хронических заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, а также расстройства эндокринной системы. Эти состояния могут вызывать дискомфорт и мешать нормальному отдыху. Люди с такими заболеваниями чаще испытывают трудности с засыпанием и поддержанием сна.

4. Снижение физической активности

Меньшая физическая нагрузка также негативно сказывается на качестве сна. С возрастом многие люди становятся менее активными, что приводит к снижению эффективности восстановительных процессов в организме. Физическая активность способствует выработке эндорфинов и улучшает общее самочувствие, что, в свою очередь, положительно влияет на сон.

Рекомендации по улучшению сна

Чтобы улучшить качество сна после 40 лет, специалисты рекомендуют следующие меры:

• Управление стрессом: Найдите способы расслабления, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. Это поможет снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

• Регулярная физическая активность: Увеличьте уровень физической активности, занимаясь спортом или просто гуляя на свежем воздухе. Это поможет организму лучше восстанавливаться и улучшит качество сна.

• Правильное питание: Обратите внимание на свой рацион. Избегайте соленой пищи перед сном, так как она может вызвать жажду и дискомфорт во время ночного отдыха.

• Создание комфортной обстановки: Убедитесь, что ваша спальня способствует хорошему сну. Температура в комнате должна быть комфортной, а освещение — приглушенным.

Проблемы со сном после 40 лет — распространенное явление, вызванное множеством факторов, включая стресс, изменения гормонального фона, хронические заболевания и снижение физической активности. Применяя простые рекомендации и заботясь о своем здоровье, можно значительно улучшить качество сна и общее самочувствие.

8 октября 2025, 00:21
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями. Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов. Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии.

Этот день в народном календаре носил особенное имя – Фекла Заревница. Наши предки считали его мистическим временем, когда огонь и нить обретали особую силу. Магия огня: зажгите свою "заревницу"Главное прозвище дня — Заревница — связано с огнем.

Комикесса не ожидала такого на съемках шоу. Елена стала участницей нового телепроекта "Форт.

Мы привыкли бороться с бессонницей проверенными методами: считаем овец, пьем травяной чай, откладываем гаджеты за час до сна. Но что, если ключ к качественному отдыху гораздо проще и находится буквально под рукой – в стакане с обычной водой? Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.

