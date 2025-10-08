Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 8 октября

Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист

Вопрос долгов по коммунальным услугам становится все более актуальным для многих россиян.

Как показывает практика, даже незначительная задолженность может вызвать серьезные последствия, включая визит судебных приставов. Эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь озвучил критическую сумму долга, после которой жилье может оказаться под угрозой.

Согласно словам Бондаря, судебные приставы могут инициировать исполнительное производство при наличии задолженности всего в 3 тысячи рублей. Однако это не означает, что квартира сразу же будет выставлена на торги. Для того чтобы такая процедура была запущена, сумма долга должна значительно превышать начальную отметку. По словам эксперта, для реализации недвижимости с торгов долг должен составлять несколько сотен тысяч рублей.

Важно отметить, что размер задолженности должен быть соразмерен стоимости самого жилья. Это значит, что если вы имеете небольшую квартиру, то и долг должен быть соответствующим. Если речь идет о муниципальном жилье, предоставленном по договору социального найма, выселение неплательщика возможно только при условии предоставления другого жилья, соответствующего нормам общежития. В случае же с собственниками квартир ситуация обстоит иначе: выселить их из собственного жилья за долги практически невозможно.

Здесь на защиту владельцев жилья вступает статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая защищает единственное жилье от взыскания. Однако существуют исключения из этого правила. Одним из таких случаев является ипотечное жилье. Если квартира находится в ипотеке, она выступает залогом по кредиту, и банк имеет право требовать ее продажи для погашения задолженности.

В связи с этим Бондарь рекомендует россиянам, которые накопили долги по коммунальным услугам, не дожидаться судебных разбирательств. Лучший выход — это заранее обратиться в управляющую компанию или к поставщикам ресурсов с просьбой о реструктуризации долга. Это позволит не только избежать серьезных последствий, но и погасить задолженность частями.

Важно понимать, что даже небольшой долг может стать началом серьезных проблем. Прежде чем ситуация выйдет из-под контроля, стоит проявить инициативу и начать диалог с коммунальными службами. Это поможет сохранить не только финансовую стабильность, но и собственное жилье. Заботиться о своих финансовых обязательствах — значит заботиться о своем будущем и будущем своей семьи.

8 октября 2025, 06:37
Фото: Freepik
IrkutskMedia.ru✓ Надежный источник

Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому

Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории

Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории
По последним данным, опубликованным агентством Reuters, самолет Airbus A320 стал самым массовым реактивным лайнером в истории гражданской авиации. Этот успех стал значительным достижением для компании Airbus, которая смогла обойти своего главного конкурента, американскую Boeing, в одном из ключевых аспектов авиационной индустрии.

Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение

Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение
С возрастом многие россияне начинают сталкиваться с проблемами сна. По словам сомнолога Ильи Смирнова, такие изменения могут возникать по нескольким причинам.

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом
Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями. Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение.

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов
Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов. Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии.

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу
Этот день в народном календаре носил особенное имя – Фекла Заревница. Наши предки считали его мистическим временем, когда огонь и нить обретали особую силу. Магия огня: зажгите свою "заревницу"Главное прозвище дня — Заревница — связано с огнем.

