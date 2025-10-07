Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 7 октября

20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР
"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом
39

Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями.

Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение. Против результатов конкурса выступили не только зрители, но и одна из самых авторитетных предшественниц — "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова.

Шквал критики из соцсетей

Первыми тревогу забили пользователи социальных сетей. Сразу после объявления результатов 5 октября на Вензу обрушился шквал негативных комментариев. Зрители заподозрили победительницу в многочисленных пластических операциях и увлечении инъекционной косметологией.

Это стало ключевым моментом, ведь по правилам "Мисс Россия", одним из главных критериев является естественная красота участниц, без хирургических и серьезных косметологических вмешательств.

"Позор": удар от "Мисс Россия — 2022"

Настоящая информационная бомба взорвалась, когда свое мнение высказала Анна Линникова. Победительница 2022 года, представлявшая Россию на "Мисс Вселенная", не стала подбирать выражений. В общении с подписчиками она назвала результаты конкурса одним словом — "позор".

Линникова открыто заявила, что считает более достойной победы первую вице-мисс, Алену Лесняк из Керчи.

"Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне", — отрезала Анна Линникова.

Она также сравнила нынешнюю ситуацию с выбором победительницы 2024 года, Валентины Алексеевой, в жюри которого сидела сама. Линникова подчеркнула, что видела потенциал Алексеевой как "мисс", даже если та не подходила для модельной карьеры. В отношении же новой победительницы ее вердикт был безжалостен: "Эта девушка не может быть ни мисс, ни моделью. Без обид".

Слабый финал и намеки на нечестную борьбу

Критика Линниковой не ограничилась только внешностью победительницы. Она отметила, что обсуждала финал с другими бывшими "Мисс Россия", и они сошлись во мнении, что конкурс 2025 года оказался "очень слабым". Особенно ее поразил интеллектуальный этап, где девушкам, по ее словам, задавали вопросы, не имеющие отношения к оценке ума.

Масла в огонь подлила и другая участница конкурса, Алиса Оганезова. Она публично намекнула, что победа Анастасии Вензы могла быть результатом нечестной борьбы. По словам Оганезовой, Венза стала обладательницей короны благодаря чьему-то покровительству, а не своим талантам.

Таким образом, царствование новой "Мисс Россия" начинается под аккомпанемент серьезных обвинений. Под вопросом оказались не только естественность ее красоты, но и справедливость судейства, а также престиж самого титула главной красавицы страны.

7 октября 2025, 20:47
Фото сгенерировано в Шедеврум
Соцсети / @anna__linnikova• Требует проверки

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов
Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов. Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии.

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу
Этот день в народном календаре носил особенное имя – Фекла Заревница. Наши предки считали его мистическим временем, когда огонь и нить обретали особую силу. Магия огня: зажгите свою "заревницу"Главное прозвище дня — Заревница — связано с огнем.

Елена Воробей попала в тюрьму

Елена Воробей попала в тюрьму
Комикесса не ожидала такого на съемках шоу. Елена стала участницей нового телепроекта "Форт.

Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы
Мы привыкли бороться с бессонницей проверенными методами: считаем овец, пьем травяной чай, откладываем гаджеты за час до сна. Но что, если ключ к качественному отдыху гораздо проще и находится буквально под рукой – в стакане с обычной водой? Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ
В обществе до сих пор жив миф: определенная группа крови – признак аристократических корней. Эта идея, рожденная псевдонаучными теориями начала XX века, находит отклик в популярных статьях и интернет-форумах. Однако современная генетика не оставляет от этой красивой легенды камня на камне. Давайте разберемся, откуда взялось это заблуждение и что на самом деле скрыто в ДНК настоящих аристократов. Откуда растут ноги у мифа?Все началось с двух исторических концепций, которые со временем слились в одну.

