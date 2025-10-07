Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 7 октября

20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника 16:48Строительный эксперт сформулировал 7 правил разумной экономии на ремонте жилья 14:09Психолог назвала белый цвет ошибкой при выборе одежды на собеседование в офис 12:23Беременная Агата Муцениеце раскрыла свой текущий вес: Самый быстрый набор 10:14Эксперт предупредил об опасных осенних привычках автолюбителей 06:41Как поставить кондиционер и избежать иска в суд – рекомендации эксперта 03:12Фармацевт выделил 4 главных правила для защиты от простуды и гриппа 00:37Что нельзя делать 5 октября в день Ионы и Фоки Листопадной – история, приметы и традиции 16:45Как выбрать встраиваемый духовой шкаф – самые главные критерии 14:27Раскрыта внушительная стоимость ремонта квартиры известной певицы МакSим 12:34Врач-эксперт назвала 3 самых вредных вида кофе – лучше исключить их из рациона 10:1682 года назад родилась Инна Чурикова – вспоминаем яркий путь культовой актрисы из СССР
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов

"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов
251

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с беспрецедентно резкой критикой в адрес коллег, которые публично отговаривают пациентов от приема статинов.

Поводом для эмоционального высказывания стал вопрос одной из зрительниц в студии. Она поинтересовалась, стоит ли ей принимать препараты для снижения холестерина, если его уровень лишь незначительно превышает норму.

Доктор Мясников категорично заявил, что при наличии показаний пить статины необходимо, и призвал не доверять сомнительным мнениям из интернета и телешоу, которые могут стоить здоровья.

"Что вы уперлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые говорят: "Зачем вам принимать статины?" Есть определенные правила", — обрушился телеведущий на противников статинов.

Почему это так важно?

Статины — это группа препаратов, которые являются "золотым стандартом" в кардиологии для снижения уровня "плохого" холестерина. Их назначают для первичной и вторичной профилактики атеросклероза — основной причины инфарктов и инсультов. Несмотря на доказанную эффективность, вокруг этих лекарств ходит множество мифов, которые активно тиражируются в медиапространстве, пугая пациентов побочными эффектами.

Наказание за "дискредитацию медицины"

По мнению доктора Мясникова, деятельность врачей, которые через СМИ призывают отказаться от жизненно важной терапии, должна быть наказуема. Он считает, что за подобные советы, дискредитирующие доказательную медицину, следует не просто критика, а серьезная ответственность.

Телеведущий заявил, что таких специалистов нужно "лишать диплома и сажать в тюрьму на срок около пяти лет".

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2025, 19:39
Александр Мясников. Фото: кадр из шоу "О самом главном"
"Россия 1" / "О самом главном"✓ Надежный источник

По теме

Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом

"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом
Блеск короны "Мисс Россия – 2025" оказался омрачен волной критики и громкими обвинениями. Едва отгремели фанфары в честь новой победительницы, 22-летней Анастасии Вензы из Московской области, как ее триумф был поставлен под сомнение.

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу

Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу
Этот день в народном календаре носил особенное имя – Фекла Заревница. Наши предки считали его мистическим временем, когда огонь и нить обретали особую силу. Магия огня: зажгите свою "заревницу"Главное прозвище дня — Заревница — связано с огнем.

Елена Воробей попала в тюрьму

Елена Воробей попала в тюрьму
Комикесса не ожидала такого на съемках шоу. Елена стала участницей нового телепроекта "Форт.

Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы
Мы привыкли бороться с бессонницей проверенными методами: считаем овец, пьем травяной чай, откладываем гаджеты за час до сна. Но что, если ключ к качественному отдыху гораздо проще и находится буквально под рукой – в стакане с обычной водой? Новое исследование ученых из Университета Коннектикута доказывает: поддержание водного баланса напрямую влияет на то, как мы спим и чувствуем себя утром, сообщает RidLife.

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ

"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ
В обществе до сих пор жив миф: определенная группа крови – признак аристократических корней. Эта идея, рожденная псевдонаучными теориями начала XX века, находит отклик в популярных статьях и интернет-форумах. Однако современная генетика не оставляет от этой красивой легенды камня на камне. Давайте разберемся, откуда взялось это заблуждение и что на самом деле скрыто в ДНК настоящих аристократов. Откуда растут ноги у мифа?Все началось с двух исторических концепций, которые со временем слились в одну.

Выбор читателей

06/10ПндЭпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06/10ПндРедкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 07/10ВтрЕлена Воробей попала в тюрьму 06/10ПндУченые открыли способ ускорить восстановление кишечника 06/10ПндЗабудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера